Покушение на Трампа: стрелок оказался школьным учителем

Мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Стрелок, открывший огонь в отеле Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с президентом США Дональдом Трампом, оказался школьным учителем из Калифорнии. Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сосед подозреваемого 31-летнего Коула Аллена сказал The Post, что "возможно, у него расстройство аутистического спектра".

"Он был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда забежал на контрольно-пропускной пункт", – заявил начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл.

Видео дня

При этом он добавил, что, скорее всего, стрелок действовал в одиночку, никакой опасности для общественности нет.

Пока неизвестно, как подозреваемый пронес оружие в зал. Гости должны были пройти через внешний периметр безопасности, где от них требовалось предъявить билет или приглашение на предварительную вечеринку. Досмотр на наличие оружия проводился только непосредственно перед входом в бальный зал.

Свидетельница рассказала газете The Post, что стрелок, по-видимому, вышел из "импровизированной комнаты" возле входа, где хранились барные тележки и где "в тот момент не было охраны".

Полиция сообщила, что, предположительно, подозреваемый был гостем отеля Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

"По предварительным данным, мы полагаем, что он был постояльцем этого отеля. Мы опечатали номер в отеле и проведем необходимые процедуры, чтобы установить, что там находилось", – сказал начальник полиции.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения по двум пунктам - использование огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления и по второму пункту нападения на федерального офицера с применением опасного оружия, сообщила Жанин Пирро, прокурор США по Вашингтону.

Пирро заявила, что он предстанет перед федеральным судом в понедельник.

"Согласно имеющейся у нас информации, этот человек намеревался причинить как можно больше вреда и ущерба", – сказала Пирро.

Стрельба на торжественном ужине Трампа - что известно

Во время ужина ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома неизвестный мужчина с оружием попытался прорваться в бальный зал, где находились президент США Дональд Трамп с женой и другие высшие чиновники, и открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности.

Стрельба началась вскоре после 20:30 – как раз когда подавали салат. Секретная служба вывела Трампа из зала, в то время как члены его кабинета прятались под столами, прежде чем их тоже эвакуировали.

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение, пуля попала в его бронежилет.

