Большинство украинцев считают, что США давят на Украину для уступок России, - опрос

В настоящее время у украинцев отношение к Европе несколько лучше, чем к США.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины согласны с мнением, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Украину с целью заставить ее пойти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, проведенного в период с 7 мая по 3 июня 2026 года.

В частности, 56% опрошенных украинцев считают, что США устают от Украины и их поддержка ослабевает, а также что Америка хочет оказать давление, чтобы Украина пошла на уступки.

В то же время 30% утверждают, что США, напротив, продолжают быть надежным союзником. Еще 13% не смогли ответить.

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Как отмечают социологи, за последние полгода (с декабря 2025 года) общественные настроения по этому вопросу не меняются.

Восприятие политики Европы в отношении Украины

При этом восприятие Европы лучше, чем США.

В частности, большинство украинцев – 64% – продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях. Считают, что Европа устала и настаивает на несправедливом мире – 25%. Еще 12% не смогли ответить.

Вместе с тем, если сравнивать мнения украинцев с январем 2026 года, то стало чуть больше тех, кто положительно воспринимает политику Европы в отношении Украины. Так, с 58% до 64% стало больше тех, кто считает Европу надежным союзником, и с 35% до 25% меньше – тех, кто считает, что Европа устает и ее поддержка ослабевает.

Методология опроса

Опрос проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 1000 украинских граждан в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Мирные переговоры на паузе – что известно

Как известно, с конца февраля США полностью погружены в войну с Ираном и попытки заключить с иранским режимом соглашение, чтобы Тегеран навсегда отказался от возможности создать ядерное оружие.

С апреля сообщается, что переговоры США и Ирана зашли в "тупик".

Это привело к паузе в переговорах Украины, США и РФ, поскольку представителями Америки для ведения переговоров о прекращении российской войны являются те же самые посланники, которые заняты в дипломатических усилиях в переговорах с Ираном. Это Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

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