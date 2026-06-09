'День истины', 'Обсессия' и 'Чилдрен Кинофест': главные кинопремьеры этой недели

УНИАН рассказывает о главных новинках в кинотеатрах Украины с 11 июня 2026 года.

Бесспорно, главной премьерой во всем мире на этой неделе станет новый зрелищный научно-фантастический фильм от культового Стивена Спилберга "День истины" – на само деле, практически никто даже не решился выходить с ним в прокат в один день. Первые зрители уже назвали фильм "лучшей работой режиссера за последние 20 лет".

Кроме того, в украинских кинотеатрах на этой неделе выйдет прошлогодний романтический хоррор "Обсессия", получивший на удивление высокие оценки.

Также 12 июня стартует главный фестиваль детского кино в Украине "Чилдрен Кинофест".

Видео дня

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

День истины

Disclosure Day (США, 2026, фантастика/драма)

На этой неделе киноманы по всему миру наконец-то смогут увидеть на "больших экранах" новый загадочный фильм культового Стивена Спилберга ("Челюсти", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Вестсайдская история").

Лента была окутана тайнами с самого начала – фактически о ней ничего не было известно вплоть до выхода первого тизера в марте 2026 года: тогда были раскрыты ее название и впечатляющий актерский состав, однако о сюжете до сих пор было известно не так много.

Уже из последующих трейлеров стало известно, что сюжет фильма будет разворачиваться вокруг группы инопланетян, которые тайно живут на Земле среди людей. Пока кто-то не решает раскрыть землянам правду.

Главные роли в фильме получили такие звезды, как Эмили Блант ("Дьявол носит Prada", "Сикарио", "Тихое место", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера", "Достать ножи: Проснись, мертвец"), Колин Ферт ("Дневник Бриджит Джонс", "Настоящая любовь", "Король говорит!", "Kингсмен"), Ив Хьюсон (сериал "Прекрасная пара"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг Синг", "Бегущий человек", сериал "Эйфория"), Уайатт Расселл ("Громовержцы", "Оверлорд", сериалы "Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат", "Монарх: Наследие монстров") и другие.

Хотя сюжет "Дня истины" придумал сам Спилберг, сценарий к нему адаптировал самый успешный киносценарист всех времен Дэвид Кепп, известный по таким хитам, как "Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Операция "Черный кейс", "Мир юрского периода: Возрождение" и многим другим.

Пока на киноагрегаторах еще нет оценок фильма, но отзывы первых зрителей, которые уже успели увидеть его на допремьерных показах, восторженные. Критики называют "День истины" "лучшим фильмом Спилберга за последние 20 лет", а также особо отмечают актерскую игру Эмили Блант.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Обсессия

Obsession (США, 2025, триллер/ужасы/романтика)

В центре сюжета этого хоррора от Blumhouse Productions – безнадежный романтик, который ломает таинственную "Вербу одного желания", чтобы завоевать сердце любимой девушки. Впрочем, получив желаемое, он вскоре осознает: некоторые желания имеют слишком мрачную и зловещую цену.

Главные роли в картине исполнили Майкл Джонстон (сериал "Волчонок") и Инде Наварретт (сериал "Супермен и Лоис").

Режиссером фильма выступил Карри Баркер, для которого это второй полнометражный фильм после малобюджетного хоррора Milk & Serial 2024 года.

Мировая премьера фильма, также известного под локализованным названием "Одержимость", состоялась осенью 2025 года на международном кинофестивале в Торонто, и он получил на удивление высокие оценки.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет аж 8,1 из 10 баллов (и это на основе почти 75 тысяч отзывов), тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей с отметкой "Проверено горячо". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Чилдрен Кинофест 2026

(2026, детский/фестивальный)

С 12 по 21 июня 2026 года сразу в 12 городах Украины одновременно пройдет уже 13-й по счету главный фестиваль детского кино в Украине "Чилдрен Кинофест", ориентированный на юную аудиторию разного возраста.

Основой программы мероприятия традиционно является международный конкурс – подборка новейших семейных фильмов и анимаций из разных уголков Европы, среди которых зрители впоследствии будут выбирать победителя. На этот раз в секцию вошло семь лент.

В этом году фестиваль снова пройдет в смешанном формате – как офлайн, так и онлайн. При этом просмотр фильмов и посещение показов бесплатны, но при условии предварительной регистрации на официальном сайте.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2026 года.

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