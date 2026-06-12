Украина просит у ЕС 20 миллиардов долларов, чтобы 'сжечь' Россию, - Politico

Киев хочет собрать эти средства к саммиту НАТО в Анкаре.

Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое преимущество над Россией на поле боя. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника из Министерства обороны.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", – сказал он.

Издание отмечает, что просьба о выделении средств будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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По словам источников, этот вопрос также поднимался министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими представителями правительства в ходе серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По словам собеседника издания, каждому из союзников будет предложено выделить от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевого показателя в 20 миллиардов долларов, "это может быть как помощь, так и кредит".

Вопрос о помощи Украине станет одним из ключевых на июльском саммите лидеров стран НАТО в Анкаре, где будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

На что Украина направит средства

По данным Министерства обороны Украины, страны-партнеры уже обязались предоставить в этом году военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов. Если дополнительные 20 млрд долларов будут выделены, Украина направит эти средства на противовоздушную оборону, увеличение вкладов в программу PURL, в рамках которой союзники закупают для Украины вооружение в США, – а также на приобретение дополнительных беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

Цель состоит в том, чтобы использовать эти средства для продолжения все более разрушительных атак Украины на Россию.

Украинский чиновник отметил, что помощь ключевых союзников, таких как Германия, Норвегия и Нидерланды, помогла изменить динамику войны. В то же время Украина хочет продолжать наращивать темпы противостояния с Россией, прежде чем Москва сможет перераспределить силы в свою пользу.

"Окно возможностей постепенно закрывается, – предупредил высокопоставленный чиновник. – Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия разработает собственные беспилотники для нанесения ударов в середине траектории, это станет для нас катастрофой".

Удары по России - новости

По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), Украина серьезно взялась за реализацию плана по изоляции оккупированного Крыма. По оценке Роберта Бровди, благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет уже полностью контролировать эту дорогу.

Силы обороны Украины нанесли критические удары по Чонгарскому мосту, разрушив его до уровня опор, а также уничтожили переезд в Армянске. Это полностью прервало сухопутную логистику РФ через трассу "Новороссия". Этот путь критически важен для РФ, поскольку он остается главным сухопутным коридором в обход Керченского моста в оккупированный Крым.

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