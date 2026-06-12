'Небесный меч' высотой 84 метра: ученые показали самое высокое дерево в Восточной Азии

Рекордсмен был обнаружен на Тайване.

После почти 10 лет походов по лесам и научных исследований ученые наконец-то определили местоположение самого высокого дерева Восточной Азии - "Небесного меча". Его высота составляет 84,1 метра, и можно было бы ожидать, что найти такой огромный объект будет относительно легко, но задача оказалась совсем не простой, пишет IFLScience.

Рекордсмен был обнаружен на Тайване, известном своими исключительно высокими деревьями. Главным среди них является вид, известный как тайваньская пихта (Taiwania cryptomerioides), гигант, которого местные коренные жители называют "деревом, которое достигает Луны".

Поиски начались в августе 2014 года, когда исследователи из Тайваньского института лесного хозяйства отправились на поиски легендарной рощи, известной как "Три сестры Чилан".

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Команде удалось найти эту рощу, и самая высокая пихта там достигала 69,3 метра, а диаметр ствола составлял почти 3 метра. Затем они обратили свое внимание на более отдаленный регион, где, по мнению местных жителей, могла находиться самая большая популяция тайваньских пихт. Экспедиция была изнурительной, потребовавшей четырех дней тяжелого похода по густому лесу. За время этой поездки им удалось забраться на дерево высотой 71,7 метра, но они все еще подозревали, что более научные методы могли бы выявить что-то более высокое.

Для более точного исследования команда использовала LiDAR (Light Detection and Ranging) – технологию, которая охватывает обширные участки ландшафта, посылая лазерные импульсы с самолета.

Однако проблема в том, что уникальная география Тайваня может вводить в заблуждение эти методы аэрофотосъемки. Например, на пересеченной, неровной местности деревья, растущие у крутых скал, могут казаться намного выше, чем они есть на самом деле.

Чтобы преодолеть это препятствие, исследователи просто использовали сотни людей для перепроверки результатов LiDAR, поскольку человеческий глаз гораздо лучше распознает такие тонкости. Оказалось, что алгоритм неправильно оценил высоту примерно 93 процентов деревьев, участвовавших в исследовании.

В результате к концу 2022 года команда опубликовала "Карту гигантских деревьев Тайваня", на которой были отмечены 941 дерево высотой более 65 метров.

В январе 2023 года была начата новая экспедиция, чтобы найти самое высокое дерево на карте. Для подтверждения рекорда альпинисты поднялись на ствол и сбросили измерительную ленту с самой вершины.

В результате Тайваньская пихта "Небесный меч" была зарегистрирована как самое высокое дерево на Тайване и в Восточной Азии, его высота составляла 84,1 метра.

Ранее ученіе установили, что деревья Амазонки меняют дыхание из-за засухи: в воздухе обнаружили молекулы, которые никогда ранее не фиксировались.

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