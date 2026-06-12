Не все знают, как правильно передать на украинском смысл выражения "легок на помине".

В повседневной речи мы часто используем выражения, смысл которых понятен сразу, хотя на слух он не столь очевиден. Например – легок на помине. Обычно так говорят, когда человек появляется почти сразу после того, как его упомянули в беседе. И за этой простой, казалось бы, фразой скрывается сразу несколько интересных версий происхождения, связанных с древними народными поверьями.

Легок на помине - что означает и откуда пошла фраза

Согласно одной из наиболее известных версий, выражение изначально относилось к древним славянским суевериям, причем ранее оно имело немного иную форму: "легок волк на помине". Говоря так, люди верили, что если часто упоминать волка в лесу, он действительно может появиться. В итоге со временем эту идею перенесли на людей, которые по совпадению попались на глаза ровно когда о них зашла речь.

Другое объяснение связано с поминальными обычаями. Дело в том, что в народной традиции поминали не только умерших, но и живых - чтобы они поскорее вернулись домой с отъезда. И если человек действительно вскоре возвращался, о нем так и говорили, что он лёгок на помине - что значит "до него легко доходят молитвы" (поминать - значит молиться о чем-то).

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Также существует и расширенный вариант - "легок на помине, как сноп на овине" - и здесь вторая часть исходит уже из крестьянского быта. Так, в народе широко было известно, что после жатвы снопы сена нужно быстро относить на овин (условно, в сарай) для сушки, из-за чего в разговорной традиции возникло метафорическое сравнение - как только о чем-то сказано или сделано, оно тут же "появляется", подобно снопу, который мгновенно оказывается в нужном месте.

И хотя выражение легок на помине на украинском звучит не совсем естественно, в разговорной речи есть другие, похожие и по смыслу, и по происхождению фразы:

"про вовка помовка, а вовк у хату";

"про вовка промовка, а вовк і тут";

"про вовка річ, а він навстріч".

Впрочем, вне зависимости от того, почему говорят легок на помине, во временем выражение упростилось и стало использоваться просто для обозначения внезапного появления человека после упоминания о нем.

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