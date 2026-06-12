Могут ли страны ЕС депортировать украинских мужчин: ответ депутата

Если лишить этих мужчин финансовой помощи, они будут искать другие способы заработка, считает Чернев.

Существующие механизмы позволяют депортировать украинских мужчин из-за границы только по конкретным причинам, в частности за уголовное правонарушение. Об этом сказал в эфире Новини.LIVE народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, комментируя возможность массовой депортации украинских мужчин призывного возраста в Украину.

"Поскольку они просто призывного возраста и по национальности украинцы, они не могут быть депортированы. Это противоречит международному праву", - добавил Чернев.

Он отметил, что каждая страна самостоятельно принимает решение о том, как распределять помощь между всеми слоями населения, в частности это касается и беженцев из Украины. В то же время он заметил, что даже если военнообязанных украинцев лишат помощи, вряд ли они вернутся домой.

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"Они будут искать работу, они будут устраиваться, социализироваться без этой финансовой помощи от государства. Но вряд ли это станет стимулом для того, чтобы вернуться. Если они там уже находятся с начала войны, или с середины войны каким-то образом пересекли границу. Или даже есть та категория людей, которая находилась там до начала войны и не нарушала закон. Они живут там много лет, задолго до начала полномасштабного вторжения, условно говоря. Поэтому здесь я сомневаюсь, что это даст какой-то реальный эффект на возвращение наших мужчин", - подчеркнул Чернев.

Депортация военнообязанных украинцев: что известно

Напомним, в ЕС рассматривают вариант ограничить предоставление временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. В настоящее время существующий механизм защиты действует до марта 2027 года. Целью этих мер является укрепление обороноспособности Украины.

Нардеп Руслан Горбенко ранее заявлял, что уже фиксировались единичные случаи принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза. Он тогда отмечал, что существуют инструменты для реализации такого подхода. В то же время он отметил, что для этого необходимо, чтобы европейская страна приняла соответствующие законы.

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