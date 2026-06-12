Супруги купили деревню в Испании по цене квартиры

Голландская супружеская пара планирует превратить это место в автономное экологическое поселение.

Голландская пара приобрела заброшенную испанскую деревню за сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры, и планирует превратить ее в автономную экологическую общину.

Как пишет Polsatnews.pl, речь идет о Маайке Гертс и Тиборе Штраусе, которые в 2024 году купили деревню Барсена-де-Буреба в провинции Бургос за около 350 тысяч евро.

Когда-то Барсена-де-Буреба было типичным сельскохозяйственным поселением, однако после массовой миграции в 1970-х годах оно постепенно опустело. На протяжении десятилетий деревня пришла в упадок, превратившись почти в "город-призрак", где природа начала отвоевывать заброшенные здания.

Видео дня

Сегодня территория расположена между Мадридом и Бильбао, среди виноградников и фиговых деревьев. В состав покупки входят около 60 полуразрушенных каменных домов и более шести гектаров земли. Инфраструктуры фактически не было: ни электричества, ни водопровода, ни канализации.

Экопроект вместо городской жизни

Супруги реализуют проект под названием Ardbol, цель которого – создать самодостаточное экологическое поселение.

Энергию планируют получать от солнечных панелей, установленных в переоборудованном контейнере с аккумуляторной системой. Воду берут из ручья, протекающего через территорию, и используют для создания оросительных систем и резервуаров.

Ключевая идея проекта – "продовольственный лес", который должен обеспечить будущее сообщество собственными продуктами в течение ближайших лет.

Маайке и Тибор планируют пригласить в деревню других людей, которые разделяют их экологический подход к жизни. По данным европейских СМИ, по меньшей мере шесть семей из Нидерландов уже готовятся присоединиться к инициативе.

Сами основатели признают, что результаты их эксперимента превзошли ожидания.

Сумма в 350 тысяч евро, потраченная на деревню с десятками зданий и большим земельным участком, равна стоимости средней трехкомнатной квартиры в Варшаве площадью около 90 квадратных метров или премиальной квартиры в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: