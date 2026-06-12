Вышел трейлер 3 сезона шпионского триллера 'Спецназ: Львица' с Зои Салданой

Премьера третьего сезона сериала запланирована на 2 августа 2026 года.

Телеканал Paramount Plus показал трейлер третьего сезона сериала в жанре шпионский триллер "Спецназ: Львица" (Lioness).

В центре сюжета шоу – оперативница Джо, которая командует элитным спецотрядом сил быстрого реагирования "Львица", созданным на основе группы женщин-агентов. В новом сезоне ее ждут испытания в виде тайных агентских сетей, иностранных оперативников и личных проблем. Она будет пытаться балансировать на грани между долгом и домом, в то время как невидимые силы все больше будут проникать в ее мир.

Главную роль в сериале исполняет лауреат премии "Оскар" Зои Салдана ("Эмилия Перес", франшизы "Аватар", "Звездный путь", "Стражи Галактики").

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Также одну из главных ролей в проекте исполняет культовый Морган Фриман ("Семь", "Побег из Шоушенка", франшизы "Темный рыцарь", "Иллюзия обмана").

Кроме того, в третьем сезоне важные роли достались Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилл", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара", "Скарпетта") и Майклу Келли ("Человек из стали", "Эверест", сериалы "Карточный домик", "Джек Райан", "Пингвин").

Создателем проекта является американский актер и режиссер Тейлор Шеридан (режиссер "Ветреной реки", сценарист "Сикарио", создатель сериалов "Йеллоустоун", "Мэр Кингстауна", актерская работа в сериале "Сыны анархии").

Премьера третьего сезона сериала запланирована на 2 августа 2026 года.

Сериал "Спецназ: Львица" – что известно

Первый сезон сериала стартовал в июле 2023 года, а второй – в октябре 2024 года. Интересно, что второй сезон был воспринят критиками гораздо лучше, чем первый.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 72% одобрения от критиков и 74% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 56 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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