Что полезнее - вишня или слива: в каком фрукте больше калия и витамина C

В вишне больше клетчатки, калия и витамина C, чем в сливе. И вишня, и слива богаты антоцианами.

Вишня и слива – это косточковые фрукты, богатые антиоксидантами. Хотя их питательный состав схож, вишня содержит больше полезных для сердца питательных веществ, таких как клетчатка, калий и витамин C, говорится в статье Нealth.com.

Отличие вишни от слив - большее количество клетчатки. Хотя ее все же меньше, чем в малине, ежевике, авокадо, груше или яблоке.

Отмечается, что употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка поддерживает артериальное давление и здоровье сердца несколькими способами. Например, способствует развитию полезных кишечных бактерий, которые вырабатывают соединения, помогающие расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток. Клетчатка также помогает снизить уровень холестерина, способствует насыщению и контролю веса, что в совокупности благоприятно сказывается на здоровье сердца.

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Большинству взрослых необходимо от 22 до 34 граммов клетчатки в день, в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст и пол. Однако большинство людей потребляют примерно половину рекомендуемой суточной нормы.

Отличие по содержанию калия

В вишне содержится больше калия, чем в свежих сливах. Однако в ней меньше калия, чем в таких фруктах, как бананы, абрикосы, авокадо, дыня или киви.

Калий способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов. Диета с высоким содержанием калия также помогает организму выводить избыток натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ежедневно потреблять от 3500 до 5000 миллиграммов калия для профилактики высокого кровяного давления и поддержания его нормальной регуляции.

Наличие антоцианов

Кожура вишни и сливы содержат антиоксиданты, называемые антоцианами. Они придают этим фруктам темно-фиолетовый цвет.

Некоторые исследования показывают, что продукты, богатые антоцианами, могут улучшать кровяное давление, но данные по этому вопросу противоречивы.

Антоцианы могут поддерживать кровяное давление несколькими способами. Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток и уменьшить воспаление, что благотворно влияет на здоровье кровеносных сосудов.

Антоцианы также могут способствовать выработке кровеносными сосудами большего количества оксида азота. Оксид азота помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление.

Витамин C

В вишне больше витамина C , чем в сливах. Одна порция вишни содержит около 15 миллиграммов витамина C, что покрывает примерно 17–20% суточной потребности большинства взрослых в этом витамине, пришли к выводу в Институте здравоохранения США.

Витамин C помогает организму вырабатывать больше оксида азота. Он также предотвращает распад оксида азота из-за вредных соединений, делая его более доступным.

Чем полезны сливы

Напомним, что пользу слив эксперты связывают с растворимыми волокнами, такими как пектин. Дело в том, что сливы содержат антиоксиданты, такие как фенольные соединения, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление даже одной сливы в день в течение четырех недель может помочь снизить уровень холестерина.

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