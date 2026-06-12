В Одесской области нашли рыбу, которая первой подвергается токсическому воздействию от войны

По словам исследователя, каждая обнаруженная на берегу особь - редкое явление.

В Одесской области, на побережье Национального парка "Тузловские лиманы", зафиксированы погибшие реликтовые осетровые, которые первыми среди обитателей моря принимают на себя токсические последствия войны, которую РФ развязала против Украины. Об этом заявил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, кроме дельфинов, гибнут и реликтовые рыбы, которых выбрасывает на побережье.

"Известно, что осетровые (севрюга, осетр русский, белуга) живут и питаются на самом дне шельфа Черного моря. Поскольку большинство тяжелых токсинов, мазута, нефти, остатков боеприпасов и тяжелых металлов со временем оседает именно на морском дне (в донных отложениях), осетровые принимают на себя первый и самый мощный удар", - отмечает исследователь.

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Осетровые, отмечает он, обладают уникальными физиологическими системами восприятия, которые делают их беззащитными перед современным химическим загрязнением Черного моря. В частности, это - чрезвычайно развитые хеморецепторы - усики возле ротовой полости и специальные сенсорные каналы, которые буквально "ощущают на вкус и запах" химический состав воды и ила. Даже микроскопические концентрации нефтепродуктов, тяжелых металлов или остатков ракетного топлива вызывают у них сильнейший токсический шок, подчеркивает ученый.

"В отличие от дельфина, который дышит атмосферным воздухом на поверхности, осетр постоянно прокачивает придонную воду через жабры. Если вода насыщена соединениями азота, фосфора, токсичного ила (как, в частности, после катастрофы на Каховской ГЭС) или нефтяной или мазутной пленкой, жабры мгновенно забиваются, а химикаты всасываются непосредственно в кровь, вызывая острую асфиксию (удушье) и деструкцию тканей", - объяснил ученый.

Он добавляет, что у осетровых нет обычной чешуи - их тело покрыто пятью рядами костных "жучков", а между ними кожа остается относительно более голой и чувствительной к химическим ожогам.

Следует отметить, говорит Русев, что учет мертвых рыб на побережье Черного моря затруднен. Шакалы, лисы и другие хищники действуют быстро как природные утилизаторы (санитары), но во время войны они "скрывают" от ученых доказательства экоцида. Дело в том, что хищники в первую очередь уносят с побережья именно осетровых, которые весят даже от нескольких до десятка килограммов.

"Такую рыбу легко схватить и утащить вглубь камыша или в кустарник пересыпа, чтобы съесть в безопасном месте. Сделать такое с дельфином весом 30-100 кг шакал или лиса физически не всегда могут - они вынуждены есть его прямо на открытом пляже… Важна еще и пищевая привлекательность рыбы, ведь для хищных млекопитающих - это легкая, мягкая и вкусная добыча. "Кожа дельфина очень толстая, плотная и упругая, а под ней лежит массивный слой прочного жира", - рассказал Русев.

Это означает, по его словам, что официальная статистика выбросов рыбы (и особенно осетровых) на побережье катастрофически занижена. Каждый зафиксированный на берегу осетр - это редкое явление, так как хищники дают ученым очень малое "окно времени" (от рассвета до начала активности птиц и млекопитающих), чтобы задокументировать этот факт.

"Это доказывает, что реальный масштаб катастрофы на дне Черного моря еще глубже и страшнее, чем мы видим визуально по крупным китообразным", - подчеркивает исследователь.

В то же время, по его данным, всего за несколько дней на побережье национального парка обнаружено 40 редких китообразных, погибших из-за войны.

Гибель животных из-за войны

Как писал УНИАН, 5 июня на побережье Одесской области в национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили более 20 дельфинов, погибших из-за последствий войны. По мнению исследователя, вероятно, они погибли более месяца назад, но только сейчас Черное море выбросило их на берег.

Такого количества мертвых дельфинов за один день во время войны исследователи еще не фиксировали. Речь идет о 22 китообразных – 20 азовок, 1 афалине и 1 белобочке, которых нашли во время обследования 25 км побережья национального парка.

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