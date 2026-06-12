На Солнце произошел выброс: грозит ли Земле новая магнитная буря (график)

На Солнце зафиксировали корональный выброс массы, который может грозить Земле новой магнитной бурей. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Ученые проводят измерения, чтобы точно определить направление выброса и подсчитать его силу. Если он достигнет нашей планеты, то начнется новая магнитная буря.
На данный же момент скорость солнечного ветра находится в норме и геомагнитная обстановка остается спокойной.
В течение 12 и 13 июня на Земле сохранится такая спокойная обстановка, однако не исключены кратковерменные возмущения уровня G1 - слабая магнитная буря.
Магнитные бури - как защитить планету
Американские исследователи предложили необычный способ защиты Земли от мощных солнечных бурь. Проект под названием StormWall предполагает размещение на орбите шести спутников с запасами специальных веществ. При угрозе солнечного выброса они будут создавать облако плазмы, которое усилит защиту магнитосферы и ослабит поток энергии от Солнца.
По результатам моделирования система способна снижать силу геомагнитных бурь более чем на 50%. Для одного применения потребуется огромное количество материала, а сам "щит" будет одноразовым. Ученые считают, что технология теоретически реализуема уже с современными возможностями космической отрасли и сможет защищать всю планету одновременно.