В Британии назначили нового министра обороны: что о нем известно

Дэн Джарвис занимал пост министра безопасности.

Правительство Британии назначило нового министра обороны после отставки Джона Хили, им станет известный политик и ветеран Дэн Джарвис. Как пишет Bloomberg, о назначении нового министра объявил премьер-министр Кир Стармер.

"Моя первостепенная обязанность – обеспечить безопасность британского народа, и я всегда буду делать все необходимое для защиты нашей национальной безопасности. Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и противодействуем растущим угрозам, стоящим перед нашей страной", - заявил он.

Джарвис является депутатом парламента с 2011 года, а с 2018 по 2022 год занимал пост мэра Южного Йоркшира. В 2024 году, когда лейбористы пришли к власти, он был назначен министром безопасности – и занимает эту должность до сих пор.

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До прихода в политику он с 1997 по 2011 год был офицером парашютного полка британской армии. Он служил в Ираке, Афганистане и Косово, а также участвовал в других операциях.

При этом неясно, как долго Джарвис останется на своем посту, учитывая, что будущее самого Стармера омрачено довыборами на следующей неделе, которые, как ожидается, откроют путь мэру Большого Манчестера Энди Бернхэму к участию в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Отставка Хили – что известно

В четверг министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку из-за многомесячного спора с казначейством по поводу расходов на оборону.

Хили настаивал на том, чтобы казначейство покрыло дефицит финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (37 миллиардов долларов). Но он получил отказ от канцлера казначейства Рэйчел Ривз, которой было трудно убедить другие ведомства сократить расходы, необходимые для того, чтобы Стармер смог реализовать свою главную цель – увеличить расходы на оборону.

Этот инцидент еще больше подрывает авторитет Стармера, поскольку Хили оставался верен премьеру, даже когда другие министры и члены парламента в последние недели призывали премьер-министра уйти в отставку.

Отставка также повышает риск неопределенности, с которой сталкивается оборонный сектор Британии.

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