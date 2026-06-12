Дуэйн 'Скала' Джонсон признался, что у него был риск развития рака

Актёр откровенно рассказал о болезни, которая его сильно напугала.

Известный голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

По словам 54-летней звезды, он пережил сильный стресс, ведь обнаружил опухоль на половом органе, когда принимал душ. Через несколько дней мужчина пошел к врачу и не говорил о проблеме своей жене.

"Я не сказал Лорен – не хотел ее беспокоить, пока не понял, стоит ли вообще волноваться. Врач прощупал опухоль и сказал, что это, вероятно, эпидидимит – воспаление придатка яичка", – признался актер в интервью Esquire.

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Джонсон добавил, что тогда медики подчеркнули, что обнаруженное образование может быть раковым. Поэтому, чтобы диагноз был более точным, нужно было сделать УЗИ. Однако в то время актер был занят в промокампании фильма "Джуманджи" и не смог сразу пройти это обследование. Об этом периоде он вспоминает так:

"Мне пришлось жить с этим, не зная правды. Но я был на связи, шутил, произносил речи. Кстати, сейчас со мной все в порядке, ведь это действительно был эпидидимит, но тогда я этого не знал, и это было очень больно".

К слову, Двейн ранее рассказывал, что у него были проблемы с кишечником в 2024 году. Они возникли после того, как актер прошел несколько курсов антибиотиков, которые уменьшили количество бактерий, регулирующих метаболизм.

Напомним, стало известно, что у звезды "Людей Икс" Тайлера Мейна диагностировали рак груди.

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