Впервые в истории: морской дрон спас двух пилотов сбитого вертолета США

Судно без экипажа эвакуировало двух членов экипажа сбитого вертолета у Ормузского пролива.

Американские военные провели первую в истории морскую спасательную операцию с использованием беспилотного судна. Роботизированный катер эвакуировал двух членов экипажа сбитого вертолета, открыв новую страницу в развитии военных спасательных технологий, пишет The Economist.

Инцидент произошел после аварии ударного вертолета Apache вблизи Ормузского пролива 9 июня. По данным Центрального командования США, беспилотное надводное судно смогло добраться до места аварии и эвакуировать двух членов экипажа менее чем за два часа.

Особенность операции заключается в том, что спасательную миссию выполнило судно без экипажа на борту. Военные называют это первым подтвержденным случаем использования морского дрона для спасения людей в реальных условиях.

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Хотя морская операция стала первой в своем роде, беспилотные системы уже активно используются для эвакуации раненых на суше.

Именно Украина считается одним из пионеров такого подхода. Во время войны украинские военные начали применять наземные и воздушные дроны для вывоза раненых из зон, где работа медиков или эвакуационных автомобилей является слишком опасной.

По данным издания, один из украинских медицинских батальонов в апреле осуществил шесть роботизированных эвакуаций в течение суток. Всего беспилотные системы помогли спасти 21 раненого военнослужащего всего за один день.

От экспериментов к реальным миссиям

Идею использования дронов для спасательных операций различные страны испытывают уже несколько лет.

Британские Королевские морские пехотинцы тестировали большие квадрокоптеры для транспортировки раненых, а американские военные проводили учения с применением беспилотных катеров в Иордании и Балтийском море.

Еще десять лет назад Пентагон фактически запрещал использовать беспилотные платформы для медицинской эвакуации, считая такие решения слишком рискованными. Однако стремительное развитие автономных систем и искусственного интеллекта постепенно изменило подход военных.

Почему дроны могут изменить спасательные операции

Главным преимуществом роботизированной эвакуации является отсутствие риска для дополнительного персонала. Если раньше для спасения людей приходилось отправлять пилотов, медиков или моряков в опасную зону, теперь это может делать беспилотная техника.

Кроме того, дроны часто менее заметны для противника и могут действовать там, где традиционная техника становится легкой мишенью.

В то же время технология пока имеет ограничения. Беспилотным судам сложнее самостоятельно обнаруживать людей в воде, а успех операции в значительной степени зависит от стабильной связи или возможностей бортового искусственного интеллекта.

Морские дроны – последние новости

Как сообщал УНИАН, американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops начали полноценное серийное производство беспилотников Variant 7 (V7), которые фактически копируют украинский Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует технику как собственное изобретение.

Американцы полностью копируют украинский опыт модульности. В частности, для противодействия дальнобойным ударным беспилотникам американский V7 получит интеллектуальную турель Bullfrog. Дополнительно на дроны интегрируют системы автономного роевого управления от приобретенной компании Apium Swarm Robotics.

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