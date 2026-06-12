Отвадить котов оставлять метки во дворе помогут сильные запахи, сетки и даже автополив.

Если коты решили, что ваши грядки – это большой лоток, то нужно срочно принимать меры. Ведь от постоянных "туалетных дел" могут "сгореть" не только помидоры, но и многолетние растения. Особенно от кошачьих меток страдают туи и самшит. И если вход в теплицу можно огородить сеткой, то вопрос, как отвадить чужих котов метить территорию всего участка, требует серьезного подхода. Возможно, на это придется потратить время, но главное - не бросать и тогда шансы на успех довольно велики.

Издание The Express предлагает несколько способов справиться с проблемой - они пригодятся даже в самых запущенных случаях, когда участок стал излюбленным местом встреч котов со всей округи. Добавим, что все способы гуманны и безопасны для кошек, и помогут защитить растения без вреда для животных.

Чем можно отпугнуть чужих котов весной и летом

Известно, что кошки очень не любят сильные запахи, поэтому не выбрасывайте апельсиновую и лимонную кожуру – это популярное народное средство для отпугивания котов. Опытные садоводы говорят, что кожуру стоит поместить рядом с клумбами или бордюрами сада. Это может помочь предотвратить повторные визиты кошек.

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В теплое время года можно также сделать спрей с сильным запахом – водную или спиртовую настойку на кожуре. Также подойдет эфирное масло цитрусовых или хвойных. Коты особенно не любят резкий аромат пихты. Таким спреем можно опрыскивать места, где коты постоянно метят. Опрыскивать нужно регулярно, и со временем не только коты, но и соседские собаки перестанут оставлять метки в вашем дворе.

Как избавиться от соседских котов на участке надолго

Если вы ищете способ, как отучить соседских котов гадить на участке, важно также устранить все факторы, которые их привлекают. Не оставляйте нигде остатков еды, следите, чтобы мусорные баки были хорошо закрыты, а в компостную кучу не попадало ничего интересного для голодных животных. Ведь если коты хотя бы раз найдут что-нибудь вкусное, то будут еще долго возвращаться на это место с проверками.

Коты стремятся к постоянству и избегают неожиданностей. Поэтому внезапный дождь может отпугнуть их без вреда. Для отпугивания диких животных и домашних питомцев от участка обычно используются дождеватели с датчиком движения. Установите их на газоне, клумбах или на грядках, чтобы избавить котов от привычки посещать ваш участок.

Кошки часто выбирают открытые участки с мягкой почвой, чтобы кувыркаться в земле или справлять там нужду. Поэтому можно использовать гравий, камни или кору, чтобы сделать клумбы менее привлекательными для животных и не дать им обустроить там туалет. Такие меры особенно полезны для тех, кто уже столкнулся с проблемой и не знает, что делать, если соседская кошка нагадила у вас во дворе. Некоторые садоводы расстилают сетку-рабицу поверх клумб, чтобы кошкам было неприятно копать там землю. Растения прекрасно растут сквозь ячейки, но при этом поверхность становится неудобной для животных.

Чем отпугнуть котов, чтоб не метили ваш участок в будущем

К технологическим способам справиться с кошками являются ультразвуковые отпугиватели. Такие устройства излучают высокочастотные звуки, предназначенные для отпугивания животных от определенных зон. В садовых центрах и магазинах товаров для дома довольно большой выбор подобных отпугивателей.

Тем, кто уже и не знает, как отвадить котов гадить в огороде, стоит обратить внимание и на довольно радикальный, но рабочий способ защитить участок от котов. Для этого стоит посадить по периметру живую изгородь из колючего кустарника. Подойдет, к примеру падуб. Кошки избегают растений, в которых могут застрять или поцарапаться.

Также к механическим средствам защиты относятся специальные роликовые насадки на ограждение. Если участок полностью огорожен, то по верху забора можно поставить такие ролики, чтобы коты не могли через него перебраться. Ролики также не причиняют вреда животным.

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