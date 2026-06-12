Украина побеждает в войне с РФ, но Путин может пойти на опасный шаг, - Bloomberg

Этот год на фронте оказался иным, чем предыдущие.

На фоне негативных геополитических новостей Украина стала лучиком надежды. В частности, Киев показывает на поле боя все лучшие результаты, чем когда-либо за последние годы. Как пишет Bloomberg, потери РФ стремительно растут, а ее военные успехи уменьшаются. Если Украине удастся сохранить эту динамику, то, возможно, она заставит Россию заключить достойный мир.

"Но оптимизм следует сдерживать: остаются насущные вопросы о том, как долго продлится этот период преимущества Украины и насколько опасным может быть загнанный в угол российский президент Владимир Путин", - предупредили в материале.

2026 год оказался иным, чем предыдущие, подчеркивает издание. В частности, темпы российского наступления более медленные, чем в предыдущие годы, несмотря на то, что потери остаются очень высокими - каждый месяц, скорее всего, 35 тысяч оккупантов гибнут, получают ранения или пропадают без вести.

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"Украинцы отвоевали небольшие участки территории благодаря локальным контратакам. Ситуация изменилась в основном благодаря беспилотным технологиям мирового уровня, которыми обладает Украина. Инновации в Украине интенсивны и неуклонны: циклы разработки небольших дронов сократились с лет до недель или дней. Вдоль линии фронта повсеместное покрытие дронами создает для россиян "зону смерти", в которой передвижение затруднено, а скопление войск смертельно опасно. Сейчас эта динамика больше помогает защитнику, Украине, чем нападающему, России", - утверждают в публикации.

В то же время дипломатический контекст тоже меняется - поражение на выборах венгерского Виктора Орбана в апреле лишило российского диктатора Владимира Путина его лучшего европейского союзника и устранило постоянное препятствие для продолжения европейского финансирования Украины.

"Ничто из этого не означает, что победа близка: Украина все еще не может освободить значительные части своей территории на востоке, которые сейчас удерживает Москва. Путин по-прежнему настроен на дальнейшее расчленение и политическую нейтрализацию этой страны. Но если Украина будет продолжать наносить потери армиям Путина и подрывать российскую экономику до конца этого года, возможно, это исчерпает даже готовность Путина принимать такие чрезмерные расходы", - предполагают авторы материала.

В свою очередь, опасность заключается в том, что президент РФ, оказавшись под давлением, лишь усилит свои принудительные меры. Он давно заявляет, что конфликт с Киевом является борьбой против Запада. На протяжении многих лет он использовал ядерные угрозы, смертоносные диверсии и агрессивную гибридную войну, чтобы вывести из равновесия союзников Украины.

"Путин не готовится к Третьей мировой войне: его вооруженные силы едва справляются с тем боем, в котором они находятся. Но он, вероятно, надеется, что военное запугивание заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отказаться от ударов по российским городам. Или, возможно, он верит, что угроза эскалации вызовет благоприятное дипломатическое вмешательство со стороны президента США Дональда Трампа", - анализирует Bloomberg.

В частности, некоторые чиновники НАТО опасаются, что Путин может инсценировать небольшой военный конфликт, например, оккупацию, а затем быстрый вывод войск с территории Эстонии, чтобы дискредитировать НАТО и показать Европе, что Трамп больше не поддерживает ее.

"Это все еще маловероятный сценарий. Но Путин, который поставил на карту все в Украине, не легко смирится с горьким разочарованием там. Конфликт, который сейчас складывается в пользу "хороших парней", может стать опаснее, прежде чем закончится", - подытожили в материале.

Война в Украине - последние новости

Ранее канадский генерал-лейтенант Кристофер Коутс объяснил, почему Путин мешает поиску мира. По его словам, пока РФ остается под властью диктатора Владимира Путина, устойчивого мира с оккупантами будет добиться очень сложно.

"Смерть Путина - это первое необходимое условие для мира. К сожалению, мне очень трудно представить длительный мир, пока Путин остается у власти. Более фундаментальной основой такого мира я считаю только военную победу Украины", - подчеркнул Коутс.

В то же время The Telegraph пишет, что война РФ против Украины длится дольше Первой мировой. Эксперты все чаще проводят параллели между двумя конфликтами, отмечая, что, несмотря на технологическую революцию, основные принципы войны остались неизменными.

"Принципы войны в Украине такие же, как и во время Первой мировой. Изменились лишь способы ведения боя и некоторые военные возможности. Суть все равно заключается в доминировании над противником", - высказался бывший британский танковый командир и военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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