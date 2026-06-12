ВСУ поразили объект черноморского флота РФ в Севастополе (видео)

В частности, были уничтожены места хранения вооружения и военной техники.

Вооруженные силы Украины крылатой ракетой "Нептун" нанесли удар по военному объекту Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"В ночь на 11 июня 2026 года подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар береговым ракетным комплексом "Нептун" по военному объекту противника в бухте Стрелецкая города Севастополь на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

В частности, в результате удара уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота России.

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявляет, что в ближайшее время дронами будет изолирован Крым.

За последний месяц после украинских ударов движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов и оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети.

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