Россияне пожаловались на удар по Брянской области: сообщают о погибших и раненых

В то же время сообщается, что РФ в очередной раз нанесла удары по ряду областей Украины.

В результате обстрела российского приграничного Брянского региона погибли два человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора области Егор Ковальчук, который обвинил в обстреле Украину.

"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела района Суземка вблизи границы, а еще семеро были ранены во время атаки на автозаправочные станции в Стародубе, что в 110 километрах от границы", - цитирует Reuters его слова.

По словам чиновника, в результате атаки пострадал и пятилетний мальчик.

Видео дня

"Один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков. Профессионал, преданный своему делу человек… Невосполнимая утрата", - посетовал россиянин.

В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в Сумской области Украины в результате атаки российского дрона погибла 44-летняя женщина, а еще одна 33-летняя женщина получила серьезные ранения.

Также местные власти заявили об атаке беспилотника на Николаев, в результате которой пострадали три человека.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, вечером 10 июня россияне нанесли удар по многоэтажке в Павлограде. В результате удара поврежден многоэтажный дом, там возник пожар, а также известно о 12 пострадавших.

"В Павлограде уже 12 раненых в результате атаки россиян по многоэтажке. В больнице в тяжелом состоянии находится 75-летняя женщина. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Далее будут лечиться амбулаторно", - сообщил тогда глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Также сообщалось, что в ночь на 9 июня Россия атаковала Харьковскую область дронами . Под ударами оказались Чугуев и Харьков, где зафиксированы погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения.

В то же время в Харькове попадания беспилотников зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города.

Вас также могут заинтересовать новости: