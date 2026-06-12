Что всегда стоит стирать в горячей воде: эксперты назвали 6 основных вещей

Известно, что горячая вода помогает уничтожить микробы, вызывающие неприятный запах.

Многие вещи следует стирать в холодной или теплой воде, чтобы сохранить волокна и цвет, однако есть такие, для которых стоит выбрать режим горячей воды, чтобы добиться наилучшего результата. Поэтому эксперты по стирке поделились с Real Simple, какие вещи всегда нужно стирать в горячей воде для тщательной очистки.

Белые полотенца

Полотенца впитывают влагу, кожные жиры и бактерии больше, чем почти что-либо другое в доме.

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"Горячая вода помогает устранить микробы, вызывающие неприятный запах, удаляет налет и восстанавливает впитывающую способность, благодаря чему полотенца действительно работают так, как должны. Они могут выглядеть чистыми, но часто содержат остатки и бактерии, что со временем приводит к стойкому затхлому запаху и снижению впитывающей способности", - объяснила эксперт по текстильным волокнам и основательница Lindry Lab Линдси Бойд.

Вещи после болезни

Если вы или кто-то из вашей семьи болел, то стирка постельного белья, полотенец и пижам в горячей воде является правильным решением.

"Высокие температуры уничтожают микроорганизмы - в частности, бактерии, вирусы и паразитов - путем физического разрушения их структуры и жизненно важных процессов. Тепло вызывает распад бактериальных белков и ферментов, разрушает их клеточные мембраны и инактивирует их ДНК, делая невозможным их функционирование и размножение", - подчеркнул соучредитель и главный научный сотрудник компании Dirty Labs Пит Хе.

Мягкие лежанки и игрушки для животных

Одеяла, игрушки, постельное белье и другие мягкие вещи для животных следует стирать в горячей воде, говорит доктор Хе. В основном они насыщены шерстью, жиром и кожными чешуйками животных, поэтому требуется тщательная очистка с использованием пара.

"Старайтесь стирать эти вещи как минимум раз в месяц, а в идеале - раз в две недели. Это также поможет предотвратить появление вредителей и обеспечит вашим питомцам уютное место для сна и игр", - объяснили в материале.

Салфетки и тряпки для уборки

Предметы, которыми вы убираете, очень пачкаются, накапливая жир, остатки еды, грязь и бактерии. Они, без сомнения, являются одними из самых загрязненных вещей в доме. Низкие температуры в большинстве случаев недостаточны для их полной очистки.

"Горячая вода является ключевым фактором для расщепления жиров и надлежащей дезинфекции. В противном случае они не будут полностью чистыми, и вы можете в результате распространять бактерии, а не удалять их. Также, по возможности, стирайте их отдельно от одежды", - отметила Бойд.

Предметы, пораженные вредителями

Если вещь заражена плесенью, пылевыми клещами или насекомыми, то стирка в горячей воде необходима, подчеркивает доктор Хе.

"Стирка в паре или горячей воде целесообразна и рекомендуется для дезинфекции и глубокой очистки", - сказал он.

Для этого обязательно обработайте вещь и используйте подходящее моющее средство. Для тщательной очистки может потребоваться двойная или тройная стирка.

Постельное белье

Каждую ночь ваше постельное белье накапливает пот, клетки кожи и жир.

"Со временем эти накопления могут привести к потускнению, стойким запахам и менее свежему ощущению простыней, даже сразу после стирки. Горячая вода помогает эффективнее расщеплять эти жиры и уменьшает количество аллергенов, таких как пылевые клещи", - объяснили Бойд.

Другие советы экспертов

Также эксперты ответили, где никогда не стоит хранить хлеб. По их словам, лучший способ хранения хлеба зависит от его сорта и того, когда вы планируете его съесть.

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