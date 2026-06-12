Укргидрометцентр предупреждает об опасности: непогода минует лишь несколько областей

Сегодня в Украине ожидаются сильные дожди, грозы, а местами – град и шквалы.

Накануне выходных, 12 июня, в Украине ожидается нестабильная погода с осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 июня днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди", – прогнозируют синоптики.

Также днем по всей стране, кроме запада, ожидаются грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в большинстве областей объявлен I уровень опасности, желтый.

В пятницу в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных областях пройдут умеренные дожди, местами грозы. Температура снизится до +15°...+20°.

На остальной территории ночью без осадков, а днем пройдут умеренные осадки. В Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура здесь ожидается в пределах +24°...+29°, в Винницкой и Житомирской областях похолодает до +17°...+22°.

В Киевской области сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдут сильные дожди, грозы, местами с градом и шквалами до 15-20 м/с. По области ожидается +24...+29°, в Киеве +26°...+28°.

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