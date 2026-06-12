Во Львове до конца суток объявлен I уровень опасности: что происходит

Синоптики прогнозируют сильные дожди не только в городе, но и по всей области.

На Львовщине до конца суток 12 июня объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области и в городе Львове до конца суток 12 июня ожидается сильный дождь", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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В целом сегодня погоду на Львовщине будет определять влияние высотной впадины.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем по всей территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер 7 – 12 м/с. Температура по области составит +14°...+19°, а во Львове ожидается +16°...+18°.

Погода 12 июня – Укргидрометцентр объявил предупреждение

В четверг, 12 июня, погодные условия в Украине останутся нестабильными. По данным синоптиков, в ряде регионов прогнозируются интенсивные осадки. Больше всего дождей ожидается в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Кроме того, почти на всей территории страны, за исключением западных областей, возможны грозы. Местами непогода будет сопровождаться градом и сильными порывами ветра со скоростью до 15–20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в большинстве областей объявлен желтый уровень опасности.

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