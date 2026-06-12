Вблизи Чернобыля зафиксировали безногую ящерицу: как отличить ее от змеи

Несмотря на свою змееподобную внешность, она не имеет никакого отношения к змеям.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали безногую ящерицу – веретеницу. Об этом рассказали в учреждении.

"Увидели в траве "змею"? Не спешите пугаться! Вполне возможно, что перед вами веретеница – безногая ящерица. Несмотря на свою змееподобную внешность, она не имеет никакого отношения к змеям", – отметили исследователи.

По словам специалистов, веретеница неядовитая, спокойная и большую часть жизни проводит в земле или под лесной подстилкой, где охотится на дождевых червей, слизней и других беспозвоночных.

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В Чернобыльском заповеднике веретеница встречается нечасто. Из-за скрытого образа жизни это пресмыкающееся остается незаметным даже для опытных исследователей, объясняют ученые.

Есть несколько признаков, по которым можно отличить эту рептилию от змеи. Так, у веретеницы есть подвижные веки, которыми она моргает, а еще, как и многие другие ящерицы, в случае опасности она может отбрасывать хвост. В отличие от гадюки, ее шея почти не сужается между головой и телом.

Что еще известно о веретенице

Веретеница или гладун (Anguis) – род безногих ящериц.

Они полностью утратили свои конечности и часто воспринимаются людьми за змей. По размерам достигают 40-50 см, самки несколько крупнее самцов. Хвост составляет почти половину длины тела, однако практически не отличается от туловища. Двигаются довольно медленно, поэтому их легко поймать.

Как и остальные ящерицы, веретеницы исбрасывают хвосты в случае опасности, сбивая с толку хищников, после чего хвост отрастает, однако не достигает первоначальной длины. Также, в отличие от змей, у них есть отверстия для ушей. Языки веретениц тоже раздвоенные, но не такие длинные, как у змей.

Другие новости о Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в фотоловушку попал дикий кабан. По словам исследователей, кабан – одно из первых животных, прирученных человеком. Интересно, что вожаком в стаде кабанов является самая старшая самка, которая первой чувствует опасность и бросается на врага. Еще у этих животных отличный нюх, позволяющий уловить запах пищи на расстоянии более пяти километров.

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