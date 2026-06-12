Дефицит бензина в РФ: власти пытаются успокоить население после украинских атак

В июне суточные объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Российские власти пытаются успокоить население из-за опасений по поводу возможного дефицита бензина после серии украинских ударов по нефтяной инфраструктуре страны.

Как пишет Bloomberg, на этой неделе руководители ряда регионов РФ были вынуждены публично опровергать сообщения о нехватке топлива, которые распространялись в соцсетях. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поставки идут по графику и никакого дефицита нет, а отдельные жалобы жителей не отражают реальной ситуации.

В то же время украинские атаки уже существенно повлияли на российскую нефтепереработку. По оценкам аналитической компании EA Analytics, в июне суточные объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за последние 20 лет.

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Проблемы с топливом фиксируются в нескольких регионах. В Белгородской области местные власти признали сложности с поставками, а в Краснодарском крае заявили, что временно приостановили продажу топлива лишь на 15 из более чем тысячи автозаправочных станций. Администрации Воронежской и Ростовской областей также были вынуждены опровергать сообщения о дефиците бензина.

Дополнительную тревогу вызывает начало туристического сезона, когда миллионы россиян отправляются на отдых к побережью Черного моря и в оккупированный Крым, преимущественно на автомобилях.

Министерство энергетики РФ на этой неделе впервые признало, что удары украинских беспилотников вызвали временные трудности с поставками топлива в ряде южных регионов.

В Севастополе власти даже ввели систему QR-кодов для получения бензина на одной из сетей АЗС. Один код давал право приобрести лишь 20 литров топлива. По словам назначенного Россией главы города Михаила Развожаева, эта мера должна была предотвратить очереди и спекуляции. Однако на этой неделе дополнительные поставки бензина не смогли добраться до Крыма, из-за чего выданные QR-коды пришлось отменить.

Эксперты связывают проблемы с тем, что после атак на нефтеперерабатывающие заводы в центральной и южной части России топливо приходится перевозить на большие расстояния. Для оккупированного Крыма ситуацию осложняет отсутствие собственного НПЗ и зависимость от транспортных маршрутов, которые регулярно становятся целями украинских ударов.

Проблемы также возникают в центральной части России – регионе с наибольшим потреблением топлива. Здесь расположено пять крупных нефтеперерабатывающих заводов, и обычно этот регион хорошо обеспечен бензином, но после украинских атак работа двух заводов была остановлена. В Московской области одна из сетей АЗС уже ограничила продажу бензина до 60 литров на автомобиль.

На фоне сложившейся ситуации российское правительство создает специальную рабочую группу для контроля за топливным рынком. Вице-премьер Александр Новак пообещал использовать все доступные механизмы для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов населению. Впрочем, почти ежедневные удары украинских дронов могут все больше затруднять выполнение этих обещаний.

Проблемы с топливом в России

10 и 11 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск. В Краснодарском крае РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод российской нефтяной компании "Роснефть" 10 июня приостановил переработку нефти в результате атаки беспилотников.

Накануне грузовики не смогли доставить топливо в Севастополь в связи с недавними ударами Украины по маршрутам снабжения, и планы по распределению бензина по талонам были отложены.

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