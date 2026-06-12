8 приборов, которые могут сжечь ваш дом через удлинитель

Некоторые бытовые приборы создают слишком большую нагрузку на удлинители, что может привести к перегреву, короткому замыканию и пожару.

Удлинители давно стали привычной частью быта, однако неправильное использование таких устройств может привести к перегреву проводки, короткому замыканию и даже пожару. Электрики назвали бытовую технику, которую не рекомендуется подключать через удлинители и сетевые фильтры, пишет портал Liked.

Специалисты отмечают, что многие люди недооценивают нагрузку на электросеть, подключая к одному удлинителю несколько мощных приборов одновременно. Особенно опасны дешевые модели, рассчитанные на меньшую мощность, чем заявляют производители.

По словам экспертов, большинство современных удлинителей рассчитаны на нагрузку до 3600 Вт. Однако на практике для безопасной работы рекомендуется не превышать 2300–2500 Вт на одну точку подключения.

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Отдельную опасность представляют удлинители на катушках или барабанах. Если такой кабель не размотать полностью, он может быстро перегреться под нагрузкой, что способно привести к плавлению изоляции и возгоранию.

Какие приборы попали в "черный список"

Электрики советуют не подключать через удлинители:

микроволновые печи;

кондиционеры и сплит-системы;

электрочайники;

тостеры;

кофеварки;

электрические духовки;

электрические обогреватели;

аэрофритюрницы и конвекционные печи;

стиральные машины;

посудомоечные машины;

холодильники.

Особое внимание эксперты обращают на стиральные и посудомоечные машины, которые длительное время работают с высокой нагрузкой и часто используются во влажных помещениях. Это значительно повышает риск неисправностей и перегрева.

Холодильники также оказались в списке из-за высокого пускового тока компрессора при запуске, который может вызвать искрение в некачественных удлинителях.

Почему нельзя соединять удлинители между собой

Отдельно специалисты предостерегают от распространенной практики подключения одного удлинителя к другому. Такая схема увеличивает сопротивление в сети, способствует перегреву контактов и значительно повышает риск возникновения пожара.

Когда удлинитель нужно немедленно выбросить

Электрики рекомендуют регулярно проверять состояние удлинителей. Если на корпусе появились трещины, повреждения или ощущается запах горелого пластика, пользоваться таким устройством категорически нельзя.

Также не стоит пытаться ремонтировать поврежденный кабель с помощью изоляционной ленты. Самым безопасным решением в таком случае будет полная замена удлинителя на новый.

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