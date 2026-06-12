'Салюты' в День России: атакованы химзаводы и НПЗ в Татарстане и Самарской области (видео)

Мэр Нижнекамска заявил, что в городе отменили все праздничные мероприятия ко Дню России.

В ночь на 12 июня дроны атаковали нефтехимические и нефтеперерабатывающие объекты в Татарстане и Самарской области.

Об этом сообщает ArbatMedia, ссылаясь на данные мониторинговых каналов. Так, в Нижнекамске под удар попал один из крупнейших нефтехимических заводов в России "Нижнекамскнефтехим". Предприятие входит в структуру "Сибура" и выпускает синтетические каучуки, пластики, мономеры и полиэфиры.

Издание сообщает и об атаке на Нижнекамский НПЗ "Танеко". На опубликованных в сети кадрах видно два крупных очага пожара и густой черный дым. По предварительной информации, повреждения могли получить две установки АВТ, которые используются на этапе первичной переработкинефти, а также резервуарный парк. Завод принадлежит "Татнефти", его мощность оценивается в 16,2 млн тонн в год.

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в городе отменили все праздничные мероприятия ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Также удар был нанесен по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области. Предприятие принадлежит "Татнефти" и производит синтетические каучуки, мономеры, полимеры и присадки для автомобильных бензинов.

Напомним, 12 июня оккупанты отмечают свой главный государственный праздник - день России.

Последние удары по РФ

Как сообщал УНИАН, украинские удары по Чебоксарам 9 июня были нацелены на одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса - завод "ВНИИР-Прогресс", который производит навигационные системы и антенны CRPA "Комета", используемые в самых опасных образцах российского вооружения.

Специалист по военным технологиям, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что именно продукция этого предприятия обеспечивает точность российских ударов по Украине.

А в ночь на 11 июня в Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

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