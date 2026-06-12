Между Аляской и Сибирью скрывается подводная пропасть, которая глубже Большого каньона

В ходе одного из исследований ученые зафиксировали там около 70 000 беспозвоночных.

Каньон "Жемчуг" на дне Берингова моря достигает глубины более 2 600 метров – это больше, чем знаменитый Гранд-Каньон в США. Об уникальной подводной долине рассказывает издание ECONEWS.

Он опускается примерно на 8 530 футов – тогда как Большой каньон в самой глубокой точке достигает лишь около 6 000 футов.

По подсчетам исследователей, объем Жемчуга составляет примерно 8 500 кубических километров. Это может делать его самой большой склоновой долиной в мире – хотя некоторые каньоны и длиннее его.

Видео дня

Он образовался еще в ледниковый период, когда уровень моря был значительно ниже. Ученые из Геологической службы США предполагают, что реки Юкон и Кускоквим когда-то впадали прямо в эту подводную долину – а позже оползни и эрозия окончательно вырезали ее нынешние формы.

Вопреки внешнему виду безжизненной бездны, каньон является частью продуктивной морской экосистемы. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США описывает этот район как "зеленый пояс" – зону, где океанические течения выносят питательные вещества вверх, питая планктон, рыбу, морских птиц и млекопитающих. Тихоокеанская треска, палтус и крабы – все это обязано своим существованием в том числе и этой подводной системе.

Во время одного из обследований ученые зафиксировали около 70 000 беспозвоночных, формирующих структуры на дне: 55% из них – губки, еще 40% – морские плетни. Глубоководные кораллы также присутствуют, хотя и в меньшем количестве.

Исследовать каньон чрезвычайно сложно. Морской эколог Мишель Риджвей во время экспедиции при поддержке Greenpeace спустила подводный аппарат лишь до отметки 1 757 футов – а это лишь верхняя часть всей бездны.

Новости науки

Ранее УНИАН писал, что в Гибралтаре ученые пробрались в пещерную камеру, которая была замурована песком и полностью отрезана от внешнего мира не менее 40 000 лет – еще со времен ледникового периода. Внутри они нашли кости рыси, гиены и грифа, царапины от когтей крупного хищника и морскую ракушку – и все эти вещи пролежали там ровно так, как их оставили десятки тысяч лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: