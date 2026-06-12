Стоит ли хранить помидоры в холодильнике: четыре эксперта дали однозначный ответ

Помидоры в значительной степени приобретают свой вкус благодаря нежным ароматическим соединениям.

Возможно, вы слышали, что помидоры не стоит класть в холодильник, если вы не хотите испортить их вкус. Чтобы выяснить, действительно ли это так, издание Simply Recipes спросило об этом у экспертов по овощам и фруктам, а также у шеф-поваров.

Почему никогда не следует хранить помидоры в холодильнике?

"В целом я не советую хранить их в холодильнике. Низкие температуры разрушают клеточные структуры и повреждают клеточные стенки. Это приводит к потере вкуса, мягкой и мучнистой текстуре и неудовлетворительному впечатлению от употребления помидоров", - подчеркнул владелец Rubinette Produce Market Джош Алсберг.

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Как оказалось, страдает не только текстура овоща.

"Что касается хранения, относитесь к помидорам скорее как к фруктам, а не как к овощам. В конце концов, они все равно являются фруктами, не так ли? Помидоры в значительной степени получают свой вкус благодаря нежным ароматическим соединениям, на которые влияют низкие температуры. Холодильник приглушает эти нежные соединения, поэтому холодный помидор может выглядеть идеально спелым, но на вкус быть вялым или невкусным", - объяснил шеф-повар Марк Винсон.

В то же время шеф-повар Данушка Лисек говорит, что "хранение целых помидоров при температуре ниже 10 °C повреждает клеточные мембраны и останавливает процесс созревания. Это изменяет их текстуру с твердой и сочной на зернистую, мучнистую и кашеобразную".

Когда следует хранить помидоры в холодильнике?

Вообще эксперты рекомендуют покупать столько помидоров, сколько вы сможете съесть, прежде чем они испортятся. Но если это не так, автор кулинарных рецептов и кулинарный журналист Деван Гримсруд советует воспользоваться холодильником.

"Если у вас избыток помидоров с фермерского рынка или собственного огорода, или в вашей кухне особенно жарко, холодильник даст вам время, чтобы их использовать, особенно если некоторые из них спелые или перезрелые и вы не можете использовать их сразу", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что хранение в холодильнике не является идеальным, это лучше, чем позволить спелым помидорам испортиться на кухонной столешнице. Гримсруд подчеркнул, что кратковременное пребывание в холодильнике вряд ли испортит их, особенно если они уже спелые.

"Я всегда вынимаю их из холодильника и даю им нагреться до комнатной температуры перед употреблением, если только не собираюсь их готовить, поскольку помидоры, как и сыр, лучше всего вкусны именно при комнатной температуре", - заверил Гримсруд.

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