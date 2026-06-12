100-летний испанский военный корабль взял курс на США

Галвестон – лишь одна из остановок на маршруте.

Испанский учебный парусник Juan Sebastián de Elcano, построенный в 1927 году, совершает очередной кругосветный поход и сделал остановку в американских портах. Об этом сообщает издание Slashgear.

Отмечается, что корабль прибыл в техасский Галвестон 28 мая и стоял у причала кампуса университета Texas A&M до 1 июня. Желающие могли подняться на борт и воочию увидеть, как живут и учатся курсанты испанского флота.

Elcano – не музейный экспонат и не декорация. Это настоящий военный корабль длиной 113 метров с более чем 3 100 квадратными метрами парусов, который активно бороздит моря. За свою историю он преодолел более 1,9 миллиона морских миль и побывал в более чем 70 странах.

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Названный в честь мореплавателя, который первым обогнул земной шар в 1522 году, Elcano до сих пор учит молодых офицеров так, будто на дворе другая эпоха – без GPS и автопилота.

На борту – 73 курсанта, которые вышли в море еще 10 января. Их день расписан по минутам: вахты, занятия, управление парусами вручную. И навигация по звездам – буквально.

"Хотя современные коммерческие и военные суда в значительной степени полагаются на автоматизацию, цифровые навигационные системы и передовую инженерию, учебные парусные корабли продолжают играть ключевую роль в подготовке офицеров во всем мире", – пояснила доктор Кассия Бомер Гальвао из Texas A&M в Галвестоне.

Галвестон – лишь одна из точек маршрута. Далее сообщается, что корабль взял курс на север: Норфолк, Балтимор, Нью-Йорк. После этого курсанты вернутся домой – в испанский Кадис, ориентировочно в конце лета.

Пропавший корабль

Ранее мы писали, что в 1918 году американский военный корабль USS Cyclops вышел из Бразилии с грузом 11 тысяч тонн марганцевой руды и 309 людьми на борту – и просто исчез где-то в Атлантическом океане. Ни одного сигнала бедствия, ни одного обломка, ни одного тела – спасатели не нашли вообще ничего. Спустя более 100 лет корабль официально считается пропавшим без вести, а в 2024 году кто-то якобы обнаружил его на глубине 400 метров – но ни ВМС США, ни ученые это так и не подтвердили.

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