Как защитить сад от слизней и улиток: эксперты раскрыли эффективные методы без химии

Слизни и улитки являются одними из самых распространенных вредителей сада, особенно в холодный и влажный период. Они могут уничтожить молодые саженцы за одну ночь, повредить листья и значительно ослабить растения. Поэтому издание Newsweek Romania назвало естественный метод, который спасет вашу листву.

В частности, эксперты Garden Organic рассказали, что слизни и улитки особенно активны во влажных и затененных местах.

Им нравится:

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  • влажная почва;
  • густая растительность;
  • органическое вещество и остатки мульчи;
  • прохладная погода после дождя.

Наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.

Типичные признаки появления слизней и улиток:

  • неравномерные дырки в листьях;
  • молодые саженцы, полностью съеденные;
  • липкие следы на почве и растениях;
  • поврежденные стебли у основания.

Защита растений с помощью барьеров

Физические барьеры - один из самых простых способов защиты:

  • медные ленты или кольца;
  • крупный гравий или песок;
  • овечья шерсть или специальные гранулы;
  • пластиковые крышки или крышки от бутылок.

Благодаря этим материалам затрудняется проникновение вредителей к растениям.

Ручной сбор

Самый старый, но эффективный метод:

  • стоит осматривать огород вечером или утром;
  • собирайте улиток вручную;
  • используйте доски или камни в качестве "ловушек";
  • повторяйте процедуру регулярно после дождя.

Биологический контроль

Один из самых современных органических методов:

  • микроскопические нематоды вводятся в почву;
  • они атакуют молодых слизней;
  • безопасны для людей, животных и полезных насекомых.

Однако для эффективного действия важно, чтобы почва была влажной, а температура - выше +5 °C.

Также такие животные помогают уменьшить количество улиток:

  • ежи;
  • лягушки и жабы;
  • птицы;
  • земляные жуки.

Чтобы привлечь их, стоит создать:

  • компостные кучи;
  • водоемы;
  • укрытия из веток и листьев.

Кроме того, некоторые растения менее привлекательны для улиток:

  • лаванду;
  • шалфей;
  • фенхель;
  • растения с твердыми или ароматными листьями.

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