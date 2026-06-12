Как защитить сад от слизней и улиток: эксперты раскрыли эффективные методы без химии

Слизни и улитки являются одними из самых распространенных вредителей сада, особенно в холодный и влажный период. Они могут уничтожить молодые саженцы за одну ночь, повредить листья и значительно ослабить растения. Поэтому издание Newsweek Romania назвало естественный метод, который спасет вашу листву.
В частности, эксперты Garden Organic рассказали, что слизни и улитки особенно активны во влажных и затененных местах.
Им нравится:
- влажная почва;
- густая растительность;
- органическое вещество и остатки мульчи;
- прохладная погода после дождя.
Наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.
Типичные признаки появления слизней и улиток:
- неравномерные дырки в листьях;
- молодые саженцы, полностью съеденные;
- липкие следы на почве и растениях;
- поврежденные стебли у основания.
Защита растений с помощью барьеров
Физические барьеры - один из самых простых способов защиты:
- медные ленты или кольца;
- крупный гравий или песок;
- овечья шерсть или специальные гранулы;
- пластиковые крышки или крышки от бутылок.
Благодаря этим материалам затрудняется проникновение вредителей к растениям.
Ручной сбор
Самый старый, но эффективный метод:
- стоит осматривать огород вечером или утром;
- собирайте улиток вручную;
- используйте доски или камни в качестве "ловушек";
- повторяйте процедуру регулярно после дождя.
Биологический контроль
Один из самых современных органических методов:
- микроскопические нематоды вводятся в почву;
- они атакуют молодых слизней;
- безопасны для людей, животных и полезных насекомых.
Однако для эффективного действия важно, чтобы почва была влажной, а температура - выше +5 °C.
Также такие животные помогают уменьшить количество улиток:
- ежи;
- лягушки и жабы;
- птицы;
- земляные жуки.
Чтобы привлечь их, стоит создать:
- компостные кучи;
- водоемы;
- укрытия из веток и листьев.
Кроме того, некоторые растения менее привлекательны для улиток:
- лаванду;
- шалфей;
- фенхель;
- растения с твердыми или ароматными листьями.
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