Как защитить сад от слизней и улиток: эксперты раскрыли эффективные методы без химии

Наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.

Слизни и улитки являются одними из самых распространенных вредителей сада, особенно в холодный и влажный период. Они могут уничтожить молодые саженцы за одну ночь, повредить листья и значительно ослабить растения. Поэтому издание Newsweek Romania назвало естественный метод, который спасет вашу листву.

В частности, эксперты Garden Organic рассказали, что слизни и улитки особенно активны во влажных и затененных местах.

Им нравится:

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влажная почва;

густая растительность;

органическое вещество и остатки мульчи;

прохладная погода после дождя.

Наибольший вред они наносят ночью, когда выходят, чтобы питаться молодыми растениями.

Типичные признаки появления слизней и улиток:

неравномерные дырки в листьях;

молодые саженцы, полностью съеденные;

липкие следы на почве и растениях;

поврежденные стебли у основания.

Защита растений с помощью барьеров

Физические барьеры - один из самых простых способов защиты:

медные ленты или кольца;

крупный гравий или песок;

овечья шерсть или специальные гранулы;

пластиковые крышки или крышки от бутылок.

Благодаря этим материалам затрудняется проникновение вредителей к растениям.

Ручной сбор

Самый старый, но эффективный метод:

стоит осматривать огород вечером или утром;

собирайте улиток вручную;

используйте доски или камни в качестве "ловушек";

повторяйте процедуру регулярно после дождя.

Биологический контроль

Один из самых современных органических методов:

микроскопические нематоды вводятся в почву;

они атакуют молодых слизней;

безопасны для людей, животных и полезных насекомых.

Однако для эффективного действия важно, чтобы почва была влажной, а температура - выше +5 °C.

Также такие животные помогают уменьшить количество улиток:

ежи;

лягушки и жабы;

птицы;

земляные жуки.

Чтобы привлечь их, стоит создать:

компостные кучи;

водоемы;

укрытия из веток и листьев.

Кроме того, некоторые растения менее привлекательны для улиток:

лаванду;

шалфей;

фенхель;

растения с твердыми или ароматными листьями.

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