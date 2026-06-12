Популярная украинская певица эмоционально высказалась о Цымбалюке: 'Нет ничего человеческого'

СолоХа раньше дружила с актером.

Украинская певица СолоХа призналась, почему перестала общаться с актером Тарасом Цымбалюком.

Не секрет, что они вместе играли в спектакле "Наши Кайдаши" и публиковали совместные фото в сети. Более того, в прошлом году даже ходили слухи, что артистка беременна от актера. Впоследствии сама СолоХа ответила, что это неправда, однако у них с Тарасом произошел конфликт, после которого они больше не общаются. Подробностей исполнительница не раскрыла, но намекнула, что это произошло из-за человеческих качеств Цымбалюка.

"Были некоторые обстоятельства, не очень хорошие. Скажу одно: тот образ, который человек пытается представить в актерстве, какие-то свои человеческие качества – там этого нет. Там нет ничего святого и человеческого. Все. Больше о нем ничего не хочу говорить", – отметила певица в интервью РБК-Украина.

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Напомним, ранее известный продюсер Алексей Комаровский оправдал Тараса Цымбалюка на фоне резкой критики. Он отметил, что актер – высокоинтеллектуальная личность с тонким чувством юмора, и зрители еще увидят его с другой стороны.

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