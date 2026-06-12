Атмосферные фронты испортят погоду в Украине на выходных

Температура вернётся к норме, однако по всей стране пройдут грозовые дожди.

В ближайшие сутки, 13 и 14 июня, в Украине местами пройдут грозовые дожди, а температура будет колебаться около нормы. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Прогнозируются умеренные температурные показатели, близкие к климатической норме, однако на фоне прохождения атмосферных фронтов в ряде областей ожидаются дожди, временами с грозами и порывистым ветром", - говорит эксперт.

В частности, по его данным, в субботу в западных областях ночью будет без осадков, возможен лишь слабый туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура воздуха в ночное время составит +6...+12 °С, днем +17...+22 °С.

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В северных областях ночью и утром пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможна гроза, а днем уже будет без существенных осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +11...+17 °С, днем +18...+23 °С.

В центральной части ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем – без существенных осадков. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +12...+18 °С, днем +22...+27 °С.

На юге 13 июня будет сухо, только днем в Приазовье пройдут грозовые ливни. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +12…+18 °С, днем +22…+27 °С, в Приазовье и Крыму местами нагреется до +30 °С.

На востоке в субботу будет жаркая и переменчивая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами до 20 м/с. Термометры покажут ночью +13…+19 °С, днем +28…+33 °С, в Харьковской области +23…+28 °С.

14 июня на западе Украины утром и днем пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы 15 – 20 м/с. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днем +17…+22 °С, а в Закарпатье до +24 °С.

В северных регионах в конце недели пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы. Ночью температура снизится до +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

В центральной части страны днем в воскресенье местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы до 20 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днем +22…+27 °С.

На юге 14 июня будет сухо. Ночью +11...+17 °С, днем +23...+28 °С.

На востоке также будет преобладать сухая погода, только в Харьковской области днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +11...+17 °С, днем +23...+28 °С.

Напомним, на сегодня в Украине объявлен I уровень опасности из-за непогоды. Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди. Также по всей стране, кроме запада, ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы до 15-20 м/с.

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