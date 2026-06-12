'Укрзализныця' назначает два дополнительных поезда в Карпаты: когда будут курсировать

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении – 13 и 15 июня.

Государственная "Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда в Карпаты на ближайшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Из-за высокого спроса на поездки в горы запускаются поезда №251/252 Киев – Рахов – Киев и №277/278 Киев – Мукачево – Киев.

Поезда отправятся из Киева 12 и 14 июня, а в обратном направлении – 13 и 15 июня. Билеты уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци".

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В железнодорожной компании указали, что назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных мощностях "Укрзализныци".

"Укрзализныця" – последние новости

С 28 июня УЗ назначает новый ежедневный поезд "Интерсити" по маршруту Днепр – Одесса. А также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" по маршруту Киев – Одесса.

С 29 июня украинская железная дорога переходит на обновленное летнее расписание движения, адаптированное под повышенный сезонный спрос. Продажа билетов открылась 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

В целом железнодорожники добавили 12 новых рейсов, существенно ускорили три поезда, продлили до гор четыре маршрута, а также превратили восемь черезсуточных поездов в ежедневные.

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