На выходных по всей Украине станет прохладнее, дожди продолжатся

К концу недели даже на юге и востоке будет не выше +23°...+26°, а на западе вообще похолодает до +16°...+18°.

На выходных, 13 и 14 июня, дожди и грозы в Украине продолжатся, а температура снизится по всей стране. К концу недели ожидается от +16°...+18° на западе до +23°...+26° на юге и востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +21°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем +22°, переменная облачность, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +19°, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью +13°, днем +18°, переменная облачность, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +20°, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье - переменная облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +10°...+21°. В воскресенье температура будет +13°...+21°, переменная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье - переменная облачность, +17°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+24°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +26°, дождь. В воскресенье температура составит +16°...+25°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +15°...+24°, небольшой дождь. В воскресенье +16°..+24°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +17°, днем +27°, дождь с грозой. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +17°, днем +32°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь с грозой, температура составит +16°, днем +25°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью 0°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +9°, днем столбики термометров покажут +15°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ливень. Температура ночью составит +13°, днем +17°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, легкий дождь, температура до +18°. В воскресенье - облачно с прояснениямИ, ливень, температура +13°...+17°

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, ливень, до +18°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +12°...+19°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье -небольшая облачность, легкий дождь, температура +15°...+24°.

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