Этот хлеб так же вреден для здоровья, как чипсы или жареный картофель: о чем идет речь

Речь идет о хлебе из белой муки.

Нарезанный и упакованный тостовый хлеб из белой муки является любимым продуктом во многих семьях. Однако наш организм, вероятно, не будет благодарен за длительный срок хранения и мягкую консистенцию этого продукта. Об этом пишет Noklapja.

"Хлеб сам по себе не является вредным продуктом, однако с развитием мукомольной промышленности в пекарнях распространились сорта хлеба, изготовленные из рафинированной муки. Белая мука, полученная путем удаления внешних слоев зерна, имеет несколько преимуществ: с одной стороны, она дольше хранится, меньше портится, с другой - с ней легче работать", - объясняют в материале.

Издание рассказывает, что в десятилетие после Второй мировой войны потребности потребителей в хлебопекарной отрасли сместились в сторону быстрого производства и практичности, поэтому упакованные и нарезанные хлебобулочные изделия стали более распространенными.

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"Однако не всё то золото, что блестит. Благодаря современной науке о питании сегодня мы уже знаем, что пустые, быстро усваиваемые источники углеводов приносят больше вреда, чем пользы. При удалении внешних частей зерна уменьшается количество клетчатки, витаминов и минералов, поэтому питательная ценность продукта также ниже, чем у цельнозерновых вариантов", - добавили в публикации.

Почему тостовый хлеб вреден для здоровья?

Исследования показывают, что регулярное употребление чрезмерно обработанных продуктов может увеличить риск ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических воспалительных состояний, нарушения обмена веществ, жировой дистрофии печени, высокого кровяного давления, проблем с психическим здоровьем.

"Упакованные сорта белого тостового хлеба, обогащенные добавками, по классификации NOVA могут считаться чрезмерно обработанными продуктами. Но самая большая проблема, пожалуй, не в этом. По мнению экспертов, по крайней мере столь же важным является вопрос, как эти продукты попадают на нашу тарелку. Многие любят есть их тщательно поджаренными, почти подгоревшими, что способствует не только удовлетворению вкусовых рецепторов, но и образованию вредных соединений", - предупредили в публикации.

Важна умеренность

Однако это не означает, что от одного ломтика тостового хлеба человек сразу заболеет. Риск заключается именно в регулярном употреблении. В сбалансированном рационе белая мука также может иметь свое место, особенно если она не является единственным источником ежедневного потребления зерновых.

"Лучшее решение следует искать не в запрете, а в умеренности: стоит выбирать хлебобулочные изделия из цельного зерна с высоким содержанием клетчатки, а если иногда нам захочется тоста из белой муки, употребляем его в умеренном количестве и не поджариваем до темно-коричневого или черного цвета", - посоветовали в материале.

Другие советы по здоровью

Как писал УНИАН, японские исследователи обнаружили связь между витамином C и здоровьем мозга. Как выяснилось, витамин C может поддерживать когнитивные функции и противодействовать когнитивному спаду.

Также диетологи ответили, какое мясо содержит меньше всего холестерина. Этот особый сорт мяса содержит всего 58 миллиграммов холестерина на 100 граммов, что значительно меньше, чем примерно 85 миллиграммов в курином мясе или 90-100 миллиграммов в говядине.

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