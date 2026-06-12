Иво Бобул впервые прокомментировал свое резкое похудение

Певец подчеркнул, что всем, кому он не нравится, стоит просто пройти мимо.

Народный артист Украины Иво Бобул впервые прокомментировал свое похудение.

Напомним, что на днях в сети стало вирусным фото, на котором артист позирует в одном из украинских отелей. Многие пользователи отметили, что 72-летний Иво Васильевич заметно похудел, однако сам певец официально не реагировал на предположения в комментариях.

Но на днях все же сказал, что был удивлен реакцией украинцев. Более того, певец подчеркнул, что не хочет публично называть причину собственного похудения.

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"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что так похудел. Но столько там грязи. Люди, вы с ума сошли, или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось. Не скажу ни слова о похудении. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать", – подчеркнул артист в проекте "ЖВЛ представляет".

Напомним, ранее популярная украинская певица Мила Нитич призналась, что помогло ей стремительно похудеть.

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