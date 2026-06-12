Иво Бобул впервые прокомментировал свое резкое похудение

Народный артист Украины Иво Бобул впервые прокомментировал свое похудение.

Напомним, что на днях в сети стало вирусным фото, на котором артист позирует в одном из украинских отелей. Многие пользователи отметили, что 72-летний Иво Васильевич заметно похудел, однако сам певец официально не реагировал на предположения в комментариях.

Иво Бобул впервые прокомментировал свое резкое похудение

Но на днях все же сказал, что был удивлен реакцией украинцев. Более того, певец подчеркнул, что не хочет публично называть причину собственного похудения.

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"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что так похудел. Но столько там грязи. Люди, вы с ума сошли, или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось. Не скажу ни слова о похудении. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать", – подчеркнул артист в проекте "ЖВЛ представляет".

Напомним, ранее популярная украинская певица Мила Нитич призналась, что помогло ей стремительно похудеть.

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