Удары по Чонгарскому мосту: Волошин рассказал, как изменилась ситуация на юге

По словам военного, россияне компенсируют сокращение артиллерийских ударов увеличением количества бомб.

Благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Конечно, это очень сильно влияет на то, насколько обеспечены сейчас и готовы к выполнению задач наши противники. В первую очередь, это касается того, что уменьшается количество штурмовых действий… Еще 3-5 дней назад было более 50 штурмовых действий, а сейчас, за прошедшие сутки, зафиксировано вдвое меньше", – сказал военный.

В то же время, по его словам, не исключено, что снижение активности обусловлено накоплением сил врага на определенных участках. Однако большое значение имеет контроль над логистикой противника, в частности над такими важными объектами, как мосты. Речь идет не только о Чонгарском мосте, но и об ударах по мостам на Северо-Крымском канале и трассе, ведущей из российского Таганрога в Крым.

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Волошин добавил, что не уменьшается количество дроновых ударов и артиллерийских обстрелов со стороны противника. Кроме того, враг активнее применяет авиацию именно из-за проблем с логистикой. Как пояснил представитель Сил обороны юга, противник пытается заменить определенные виды вооружения другими. Например, уменьшение артиллерийских ударов россияне компенсируют увеличением КАБ.

Уничтожение Чонгарского моста – что известно

Напомним, командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов рассказал, что на временно оккупированной территории Херсонской области Чонгарский мост получил существенные повреждения и в настоящее время полностью блокирует движение транспорта. По его словам, после атак оккупанты вынуждены менять логистику, искать новые маршруты снабжения через Крым.

Военный заверил, что Чонгарский мост получил критические повреждения. Для восстановления сооружения необходимы комплексные работы. Армия РФ разворачивает рядом понтонные переправы, изменила логистику и начала двигаться через Армянск, однако ВСУ контролируют и этот путь.

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