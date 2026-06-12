Известный лоукостер встрял в скандал из-за платы за места рядом с детьми

По данным регулятора, это единственная крупная авиакомпания, которая выполняет рейсы из Великобритании и взимает такую дополнительную плату.

Ирландский лоукостер Ryanair оказался под следствием британского регулятора по вопросам конкуренции из-за политики взимания платы с родителей за возможность сидеть рядом с детьми, сообщает Sky News.

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) начало проверку в отношении сбора в размере £8 за рейс, что, по данным ведомства, может рассматриваться как несправедливое условие договора в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

Согласно условиям авиакомпании, дети в возрасте от 2 до 11 лет должны сидеть как минимум с одним из родителей. Регулятор отмечает, что, по его данным, Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, выполняющей рейсы из Великобритании и применяющей такую дополнительную плату. Отдельно рассматривается вопрос, не является ли эта практика примером так называемого drip pricing – когда полная стоимость услуги не отображается сразу, а дополнительные платежи добавляются при оформлении бронирования.

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В Великобритании такая практика является незаконной: компании обязаны сразу показывать полную цену со всеми обязательными сборами, чтобы потребитель мог корректно сравнивать предложения.

В CMA также отметили, что плата за выбор мест применяется не на всех рейсах, а в отдельных случаях родители могут бесплатно сидеть рядом с детьми.

Позиция Ryanair

В авиакомпании назвали расследование "безосновательным".

"Политика Ryanair в отношении рассадки семей полностью соответствует всем действующим законам и правилам и позволяет семьям экономить деньги", – заявил представитель компании.

Он также добавил, что Ryanair не взимает отдельную плату именно за размещение ребенка рядом с родителями. По его словам, как и другие взрослые пассажиры, выбирающие конкретные места, взрослые, путешествующие с детьми, платят стандартный сбор за бронирование места, но могут бесплатно выбрать места рядом для до четырех детей в рамках одного бронирования.

Что дальше

В CMA отмечают, что расследование находится на начальном этапе, и окончательных выводов пока не сделано.

Дальнейшее развитие дела будет зависеть от собранных доказательств. Результатом может стать установление нарушений, введение ограничений или закрытие дела без дальнейших действий.

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