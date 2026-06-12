'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на 12 июня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 12 июня, снизился на 15 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 15 копеек и составляет 52,30 гривни за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 52,36 гривни.
Курс валют в Украине – последние новости
Нацбанк установил на 12 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек, а доллар отошел от исторического максимума.
По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,84 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 6 копеек.
Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 11 копеек и составляет 45,19 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,65 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 52,27 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,63 гривни за евро.