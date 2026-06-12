Легендарный сом из Варшавы, пойманный украинцем, неожиданно выжил: где он сейчас

Местные жители опасались, что знаменитая рыба безвозвратно утрачена, однако правоохранители выяснили, что с ней произошло дальше.

40-килограммовый сом, который был символом озера Балатон в Варшаве и которого в конце мая незаконно выловил гражданин Украины, остался жив. После резонансного инцидента рыбу выпустили в другой водоем в пределах польской столицы, сообщает польское издание Fakt со ссылкой на полицию Варшавы.

По словам пресс-секретаря варшавской полиции Йоанны Венгриняк, легендарный сом сейчас находится в другом городском водоеме. Именно туда его выпустил мужчина, который ранее выловил рыбу. Правоохранители не уточнили, сделал ли он это добровольно или после вмешательства полиции.

После инцидента среди жителей Варшавы распространились опасения, что рыбу, прожившую в озере около двух десятилетий, могли убить и съесть. Однако эта информация не подтвердилась.

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В то же время известно, что 57-летнего гражданина Украины, выловившего сома, обвинили в перевозке рыбы, выловленной в период охраны, а также в жестоком обращении с животным во время транспортировки без доступа к воде.

Кроме того, Пограничная служба Польши приняла решение о его депортации в Украину. Мужчине также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет. Польские власти объяснили это тем, что его пребывание в стране представляло угрозу общественному порядку.

Сом был местной знаменитостью

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на озере Балатон в варшавском районе Гоцлав. По данным полиции района Прага-Полудне, двое мужчин рыбачили с водного велосипеда, когда поймали гигантского сома.

Рыба длиной около 180 сантиметров и весом почти 40 килограммов была хорошо известна местным жителям и считалась символом озера. Очевидцы рассказывали, что после вылова мужчины положили живого сома в багажник автомобиля и уехали, что вызвало возмущение десятков свидетелей.

Именно после обращений очевидцев делом заинтересовались правоохранители, а история получила широкую огласку в польских СМИ.

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