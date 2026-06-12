Цены на медь резко выросли после заявления Трампа о сделке с Ираном: сколько теперь стоит

Спрос на медь в Китае относительно устойчив, а перспектива введения США пошлин на этот металл создает риск роста цен.

Цены на медь в пятницу, 12 июня, выросли, а акции горнодобывающих компаний резко подорожали. Скачок произошел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон находится на пороге прекращения войны с Ираном.

Издание Bloomberg пишет, что возможное прекращение военных действий вызвало широкий рост цен на металлы и привело к росту акций китайских медных компаний, включая Zijin Mining Group Co. и CMOC Group Ltd., на фоне всплеска торговой активности.

Соглашение, достигнутое после более чем трех месяцев войны, станет облегчением для рынка металлов, который в противном случае мог бы выиграть от растущих инвестиций в искусственный интеллект, энергетическую инфраструктуру и возобновляемые источники энергии. Спрос на медь в Китае оказался относительно устойчивым, а перспектива введения США пошлин на этот металл также создает риск роста цен на Лондонской бирже металлов.

Видео дня

Торговый менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжэн заявила, что более стабильная макроэкономическая обстановка поможет ценам восстановиться до уровней, зафиксированных в начале года. По ее словам, запасы меди в Китае продолжают сокращаться, а заказы от производителей в перерабатывающей промышленности остаются на высоком уровне.

По состоянию на 6:38 по киевскому времени цена на медь выросла на 1,7 % до 13 712 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди стоил на бирже 13,71 доллара. Долгосрочные перспективы спроса на медь все больше укрепляют оптимизм в отношении цен.

Что касается других металлов, то цены на алюминий и цинк выросли на 1,2 % и 1,1 % соответственно.

При этом акции Zijin, крупнейшей в Китае компании по добыче меди и золота, подскочили в Гонконге на 9,8%, что стало самым большим ростом с 2023 года, в то время как акции CMOC в какой-то момент выросли более чем на 14%, а акции Jiangxi Copper Co. – на 10,6%.

Цены на металлы - последние новости

10 июня цены на алюминий упали до самого низкого уровня за месяц из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и ожидание повышения ставок в США, что ухудшило прогнозы спроса на промышленные металлы.

При этом 11 июня цены на медь упали до минимума за три недели на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, что усилило опасения относительно ускорения инфляции, повышения процентных ставок и замедления экономического роста.

Вас также могут заинтересовать новости: