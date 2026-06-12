Православный праздник сегодня в народе называют Петр Капустник и Петр Рыболов.

12 июня православные верующие в Украине, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Петра Афонского - одного из первых подвижников Святой Горы Афон.

В материале рассказываем, о чем молятся святому, какие приметы и традиции связаны с этим днем, какой православный праздник отмечают по старому стилю и можно ли сегодня работать.

Церковный праздник сегодня по новому календарю

12 июня по новому церковному календарю вспоминают преподобного Петра Афонского - святого, которого считают одним из первых подвижников Святой Горы Афон.

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Согласно преданию, Петр Афонский жил в VII-VIII веках и был военачальником в Константинополе. Во время войны с сирийцами он попал в плен и провел там несколько лет. В заточении Петр много молился, соблюдал пост и размышлял о своей жизни - тогда же он и вспомнил свое давнее желание посвятить себя служению Богу. Петр обратился с молитвами к святителю Николаю Чудотворцу и вскоре начал видеть во сне святых, которые укрепляли его в вере.

Чудесным образом Петр оказался на свободе и смог покинуть плен. Мужчина отправился в Рим и принял монашеский постриг, а затем поселился на Афоне. Там святой провел более полувека в уединении, молитвах и духовных подвигах.

Православный праздник сегодня по старому календарю

По юлианскому календарю, которым Православная церковь Украины пользовалась до 1 сентября 2023 года, 12 июня чтят память преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматской обители.

Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и о народных традициях и запретах этой даты.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

В молитвах к преподобному Петру Афонскому просят помощи в борьбе с искушениями, укрепить веру, прибавить душевных сил и исцелить от болезней.

В народном календаре день известен как Петр Капустник и Петр Рыболов. К этой дате обычно уже завершают посадку капусты и других поздних культур. Название Петр Рыболов появилось благодаря обычаю отправляться на рыбалку и готовить блюда из свежей рыбы.

Ранее мы публиковали календарь рыбака в июне 2026 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Главным угощением дня считается уха - по поверьям, если попробовать ее именно сегодня, то в доме будут царить счастье и достаток. Если же загадать желание с последней ложкой супа, то оно обязательно исполнится.

12 июня, как и в любой другой день, церковь призывает избегать ссор, осуждения, зависти, злословия и уныния. Нужно проявлять милосердие и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народной традиции с этим днем также связано немало запретов и поверий - наши предки верили, что сегодня нечисть старается напомнить о себе различными неприятностями. По приметам, нельзя косить траву, носить темную одежду и одалживать соль - вместе с ней из дома могут уйти достаток, мир и благополучие.

Приметы погоды 12 июня

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день - погода 12 июня может подсказать, каким будет лето, урожай и сенокос:

ясный рассвет и чистое небо с утра - к удачному сенокосу и хорошей погоде;

дождь с самого утра - к ненастью во время заготовки сена;

воробьи громко и часто щебечут - к скорым осадкам;

сильная утренняя роса - к богатому урожаю;

роса вечером - лето будет жарким.

Самая яркая примета дня гласит: в это время лето поворачивает к жаре - после этой даты обычно устанавливается по-настоящему летняя погода.

У кого именины 12 июня

День ангела сегодня отмечают Андрей, Иван, Петр.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются яркой индивидуальностью и нестандартным взглядом на мир. Они часто обладают творческими способностями, развитым воображением и умеют находить оригинальные решения даже в сложных ситуациях. Могут добиться успеха в самых разных сферах - от искусства и науки до спорта и медицины. Многие из них обладают лидерскими качествами, умеют вдохновлять окружающих и объединять людей вокруг общей цели.

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