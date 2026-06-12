На Харьков надвигается непогода, объявлено предупреждение (инфографика)

Сегодня в городе будет гроза.

В Харькове в преддверии выходных, 12 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

"Днем 12 июня по городу ожидаются гроза, град, шквал 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также по Харьковской области будут греметь грозы, местами ожидается град, шквал 15–20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

12 июня в Харькове ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, град и шквал 15–20 м/с. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха днем +29°...+31°.

13 июня в Харьковской области также ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, а днем осадки местами будут сопровождаться грозами. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14°...+19°, днем поднимется до +22°...+27°.

14 июня сохранится переменная облачность. В некоторых районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться в пределах +11°...+16°, днем – от +21° до +26°.

15 июня погода существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°, днем +20°...+25°.

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