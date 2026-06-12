Черешня в Украине активно дешевеет: сколько уже стоит килограмм

Черешня от украинских производителей продолжает дешеветь и сейчас стоит в среднем на 23% меньше, чем в конце прошлой недели. Ягоду отпускают по 70-150 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.
Ценовой спад объясняется большим предложением черешни на рынке, которое превосходит ожидания производителей. Наряду с массовым поступлением в продажу ягоды из местных хозяйств, на рынке присутствуют также и большие объемы импортной черешни.
При этом покупатели местами жалуются на качество быстро портящейся ягоды. Поэтому необходимость оперативно распродавать товар также провоцирует снижение цен в данном сегменте.
Общее удешевление черешни достигло такого уровня, что в этом году она стоит уже в среднем на 43% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, участники рынка не исключают дальнейшего снижения цены на ягоду из-за ограниченных сроков ее реализации.
Цены на ягоды в Украине – последние новости
Еще в начале недели на рынке только ожидали крупных поставок черешни. Эту ягоду раскупали активнее, чем клубнику, из-за меньшего предложения. И импортная, и украинская черешня с начала месяца подешевели вдвое: импортная стоила в среднем 250 грн/кг, а украинская – 130 грн/кг.
На рынке дешевеет и украинская клубника – с начала июня цены снизились вдвое. В этом году клубника существенно дешевеет уже второй раз – предыдущее падение цен было спровоцировано массовым выходом ягоды из Закарпатья, которая созрела первой. Вскоре после этого цены восстановились, так как достаточного предложения все еще не хватало.