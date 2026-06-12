Черешня в Украине активно дешевеет: сколько уже стоит килограмм

Ягоду продают почти вдвое дешевле, чем год назад.

Черешня от украинских производителей продолжает дешеветь и сейчас стоит в среднем на 23% меньше, чем в конце прошлой недели. Ягоду отпускают по 70-150 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Ценовой спад объясняется большим предложением черешни на рынке, которое превосходит ожидания производителей. Наряду с массовым поступлением в продажу ягоды из местных хозяйств, на рынке присутствуют также и большие объемы импортной черешни.

При этом покупатели местами жалуются на качество быстро портящейся ягоды. Поэтому необходимость оперативно распродавать товар также провоцирует снижение цен в данном сегменте.

Видео дня

Общее удешевление черешни достигло такого уровня, что в этом году она стоит уже в среднем на 43% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, участники рынка не исключают дальнейшего снижения цены на ягоду из-за ограниченных сроков ее реализации.

Цены на ягоды в Украине – последние новости

Еще в начале недели на рынке только ожидали крупных поставок черешни. Эту ягоду раскупали активнее, чем клубнику, из-за меньшего предложения. И импортная, и украинская черешня с начала месяца подешевели вдвое: импортная стоила в среднем 250 грн/кг, а украинская – 130 грн/кг.

На рынке дешевеет и украинская клубника – с начала июня цены снизились вдвое. В этом году клубника существенно дешевеет уже второй раз – предыдущее падение цен было спровоцировано массовым выходом ягоды из Закарпатья, которая созрела первой. Вскоре после этого цены восстановились, так как достаточного предложения все еще не хватало.

Вас также могут заинтересовать новости: