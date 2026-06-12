Экс-жена Остапчука назвала сумму выплаты от государства на ремонт дома после атаки россиян

Кристина также рассказала, с чего начнёт восстанавление дома.

Вторая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер и нотариус Кристина Горняк – рассказала о восстановлении дома после повреждений, нанесенных в результате атаки РФ.

Не секрет, что в начале года в коттеджном городке недалеко от Киева ударная волна повредила дом, который является совместной собственностью бывших супругов. Известно, что Владимир эмигрировал в Канаду со своей третьей женой и сыном, а Кристина все же решила заняться восстановлением дома и обратилась к государственной программе "еВідновлення".

"На территории дома я убралась еще в марте. Теперь я могу приступить к восстановлению повреждений. Мне утвердили полную сумму, как единственному владельцу, который обратился – 350 тысяч гривень по этой программе. Поэтому, надеюсь, скоро дом снова будет красиво выглядеть", – написала Кристина в своем Instagram.

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Блогерша также показала кадры дома до и после повреждения.

"Сейчас мы живем здесь, в Украине, в таких реалиях. Но я не жалуюсь, каждый день благодарю наших защитников! Буду заниматься этим постепенно, как успею и смогу. Начинаю с окон, дальше нужна крыша, и я уверена, что дом скоро вернется к своему первоначальному виду! Всегда говорила и буду говорить: "Слова – это звук. Они ничего не значат. Только действия имеют смысл и вес", – добавила Горняк.

Напомним, ранее Елена Тополя поразила суммой выплат от государства на ремонт квартиры в Киеве после "прилета".

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