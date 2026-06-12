Почему на Земле не может быть гор выше 10 километров: простое объяснение

Даже если бы горы могли вырасти выше во время прошлых катаклизмов, они не смогли бы долго продержаться.

Самая высокая вершина на Земле – Эверест. Его высота составляет 8848 метров над уровнем моря. В Гималаях есть несколько других гор, высота которых лишь немного меньше.

Считается, что такие вершины образовались во время столкновения литосферных плит, когда земная кора была смята, образовав складки. В то же время другие горы (например, Уральские) образовались под давлением жидкостей, поднимающихся из глубин.

Однако почему на Земле нет гор выше 20 километров, или хотя бы выше 10? Портал liked.hu объясняет возможные причины.

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Первое из возможных объяснений, - это то, что земная гравитация не позволяет горам подниматься выше.

По мере роста гор увеличивается давление на породы у их основания. И если предел прочности этих пород превышен, они разрушаются.

То есть, фактически, физическая прочность горных пород ограничивает высоту гор на Земле. Даже если бы горы могли вырасти выше во время прошлых катаклизмов, они не смогли бы долго продержаться на такой высоте – их основание было бы довольно быстро разрушено, и они бы стали ниже.

Другой, отдельный способ обрушения гор – это когда полые горы, образованные поднимающимися из глубины жидкостями, просто обрушиваются. Примером этого являются Кондёрские горы в России.

По мере подъема материала из глубины из горных пород у поверхности образовался купол. Когда давление снизу снизилось, этот купол обрушился, создав кольцеобразную структуру. Во время обрушения порода была раздроблена на мелкие фрагменты.

Значительное месторождение платины, обнаруженное внутри формации, также предполагает, что гора образовалась из поднимающихся из глубины жидкостей. Это геологическое образование долгое время подвергалось воздействию речной воды, которая вымыла большое количество пород, содержащих драгоценные металлы.

Ранее УНИАН рассказывал о самом глубоком месте на Земле - Марианской впадине.

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