Палатки в метро во время тревоги: в столичном метрополитене объяснили, разрешено ли это

Их можно приносить, но все же просят воздержаться от использования крупногабаритных вещей.

В столичном метрополитене призвали по возможности заменить палатку или надувной матрас на каремат и спальный мешок, так как тогда будет больше свободного пространства для других людей, которые пришли в укрытие во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook. То есть о запрете использования палаток речь не идет.

"Призываем воздержаться от использования крупногабаритных вещей, в частности палаток и надувных матрасов, которые могут мешать и создавать неудобства другим людям", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что также на станцию метро во время воздушной тревоги стоит взять:

теплые вещи, одеяло или каремат, поскольку средняя температура в укрытии составляет 17–18 °C;

воду или теплый напиток, необходимые лекарства;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для животных – пеленки и пакетики.

Подчеркнули, что размещаться на платформе необходимо так, чтобы остались свободные проходы к служебным помещениям, санузлам и поездам (если тревогу объявили во время движения поездов).

В столичном метрополитене просят, по возможности, выбирать центральные станции – "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Независимости" или "Крещатик", так как там, как правило, меньше людей.

Также напомнили, что коллектив предприятия работает круглосуточно и именно ночью, после остановки движения поездов, около 700 работников проводят ремонтные работы: проверяют системы безопасности, питания и связи, обслуживают и содержат туннели.

Споры из-за палаток в метро

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня 2026 года произошла массированная атака России, в метро в качестве укрытия спускалось много людей. В соцсетях разгорелись дискуссии о том, целесообразно ли разрешать палатки во время воздушной тревоги или все же запретить, чтобы всем хватило места.

В соцсети Threads тогда часть людей писала, что нецелесообразно приносить палатки в метро во время воздушной тревоги, потому что они занимают много места, но другая часть считает, что люди должны чувствовать себя комфортно, поэтому поддерживают их установку. Одна пользовательница рассказала, что с парнем и подругами пришли в метро из-за угрозы обстрелов этой ночью, но не нашли ни одного места, не мешающего проходу. Она отмечает, что когда им удалось втиснуться возле палатки и подруги легли, потому что сидеть столько времени очень тяжело, то услышали из палатки рядом, что они им мешают.По ее словам, они ответили, что метро – это не 5-звездочный отель и всем нужно сохранить жизнь во время тревоги.

Тогда пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отмечала, что вопрос о запрете использования в метрополитене палаток во время ночной воздушной тревоги сложный, но он требует обсуждения и решения.

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