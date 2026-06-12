'Поздравили' с Днем России: Генштаб раскрыл последствия массированных 'прилетов' по оккупантам

Пострадали два НПЗ и комбинат в Тольятти.

В результате атаки на Россию были поражены два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в ночь на 12 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Республике Татарстан Российской Федерации нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске, на территории обоих предприятий возник пожар.

В Генштабе сообщили, что нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, его проектная мощность переработки составляет более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит широкий спектр горюче-смазочных материалов, в частности дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

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Также сообщили, что крупный нефтеперерабатывающий комплекс "ТАИФ-НК" имеет чрезвычайно высокую глубину переработки нефти. Отмечается, что после запуска комплекса глубокой переработки тяжелых остатков этот показатель декларируется на уровне более 95%. "Предприятие перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат.Продукция завода распределяется на несколько ключевых сегментов – от массового топлива до специфического сырья для нефтехимии и военных нужд", – говорится в сообщении

Также подтверждены повреждения и пожар на территории комбината "Тольяттикаучук" в Самарской области, который специализируется на производстве синтетических каучуков, которые, в частности, используются в дальнейшем производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину.

Также в Генштабе сообщили о последствиях ударов 10 июня 2026 года по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ. Сообщается, что завод остановил работу, подтверждено попадание в установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуар РВС-2000.

И на территории Украины врагу было "весело", в частности украинские воины нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника на полигоне "Восточный" в районе Новопетровки Запорожской области.

Также нанесены удары по полевому артиллерийскому складу в районе Рыбьянцево Луганской области и логистическому складу противника в Мариуполе в Донецкой области.

Как известно, 12 июня в РФ государственный праздник – День России, так как в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Удары по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июня украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает применять "украинские дальнобойные санкции" против российских военных объектов и нефтяной отрасли.

Также в ту ночь был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области. Расстояние от линии фронта – более 900 километров.

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