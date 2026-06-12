Одесса готовится к непогоде: объявлен I уровень опасности (инфографика)

Погода в городе ухудшится сегодня во второй половине дня.

Сегодня, 12 июня, в Одесской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Днем в Одесской области ожидается гроза, а во время грозы шквал 15-20 м/с.

В Одессе, по данным синоптиков, гроза начнется во второй половине дня. Во время грозы будет шквал 15-20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

12 июня в Одесской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, местами значительный, гроза.

Ветер будет южный, 5-10 м/с. Во второй половине дня он изменит направление на северо-западное и усилится до 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура по области составит +23°...+28°.

В Одессе сегодня также переменная облачность. Без существенных осадков, но во второй половине дня пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквал 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут комфортные +23°...+25°. Температура морской воды +18°...+19°.

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