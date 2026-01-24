Изменить границы силой: чему 'гренландский урок' научил Европу, - NYT

Европейские страны продемонстрировали твердость и единство, защищая суверенитет и территориальную целостность перед давлением США и крупных держав.

Кризис вокруг Гренландии и давление со стороны администрации Дональда Трампа стали для Европы сигналом пересмотреть подход к защите суверенитета и территориальной целостности. В Брюсселе все четче осознают: в мире, где крупные государства открыто ставят под сомнение границы, ЕС и НАТО должны действовать жестче и более единодушно, пишет The New York Times.

Территориальная целостность как "красная линия"

Суверенитет и нерушимость границ остаются фундаментальными принципами европейского проекта, сформированного после Второй мировой войны. Именно эти нормы, по мнению европейских лидеров и экспертов, сейчас одновременно подрывают как Россия, так и Соединенные Штаты.

Россия продолжает войну против Украины, суверенитет которой признавала в международных договорах. В то же время США выдвинули требования к Дании в отношении Гренландии – автономной территории, входящей в состав королевства и являющейся союзником ЕС и НАТО.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе европейские страны, объединившись вокруг принципа территориальной целостности и пригрозив серьезными экономическими контрмерами, добились фактического отступления Дональда Трампа от идеи аннексии Гренландии.

"То, что границы могут быть изменены силой или угрозой силы, подрывает сами основы европейской безопасности", – заявил руководитель брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер.

Европа между великими державами

Директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард отметил, что Европа вынуждена заново переосмысливать значение суверенитета в условиях давления со стороны США, России и Китая.

По его словам, ЕС больше не способен гарантировать соблюдение правил в глобальном масштабе, но может защитить их внутри Европы. Именно поэтому вопросы Украины и Гренландии стали принципиальными.

Премьер-министр Канады Марк Карни в Давосе заявил, что послевоенный международный порядок фактически разрушен. Средние государства, по его словам, вынуждены создавать новые альянсы, ведь крупные страны все чаще используют торговлю, тарифы и финансовую инфраструктуру как инструменты давления.

"Когда правила больше не защищают вас, вы должны защищать себя", – подчеркнул Карни.

Украина и Гренландия

Европейские страны отказались поддержать требования США о территориальных уступках Украины России и настаивают, что даже в случае прекращения войны ни одна оккупация не будет признана законной – включая Крым.

ЕС также превзошел США по объемам финансовой и военной помощи Украине и недавно согласовал новый пакет поддержки на 90 миллиардов евро.

В случае с Гренландией Европа продемонстрировала солидарность с Данией, что, по оценкам экспертов, стало ключевым фактором отступления Вашингтона.

Тарифы как инструмент сдерживания

После угроз со стороны Трампа Евросоюз подготовил пакет контртарифов на американские товары на сумму 93 миллиарда евро. Перспектива этих мер всколыхнула финансовые рынки и, по словам Марка Леонарда, заставила Белый дом изменить тон.

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил о "рамках соглашения" по Гренландии и отказался от немедленного введения тарифов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подытожила кризис как важный тактический урок в отношениях с США.

"Твердость, готовность, информированность и единство оказались эффективными. Именно такого подхода Европа должна придерживаться и в дальнейшем", – заявила она.

Гренландия навсегда изменила Европу – что известно

Угрозы Трампа в отношении Гренландии навсегда изменили Европу, писало ранее Politico. Назад дороги нет. Именно таким был главный посыл европейских лидеров, собравшихся в четверг в Брюсселе.

И хотя этот экстренный саммит, созванный в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, прошел гораздо менее драматично, поскольку американский лидер "отступил" за 24 часа до его начала, тихое осознание того, что европейский Рубикон эпохи после 1945 года перейден, стало от этого только более впечатляющим.

